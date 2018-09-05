«Зенит» пригласил Басту поучаствовать в фестивале уличной музыки накануне матча с «Локомотивом»

«Зенит» обратился к известному российскому рэперу Басте с предложением принять участие в фестивале уличной музыки «Голос улиц». Мероприятие состоится накануне матча восьмого тура РПЛ с «Локомотивом» на стадионе «Санкт-Петербург».

«Уважаемый Баста! В связи со сложившейся ситуацией с вашим концертом приглашаем вас к участию в фестивале уличной музыки, который пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» перед матчем «Зенит» – «Локомотив»!» – говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Баста в ближайшее время должен дать концерт на «Ростов Арене». Вчера ФК «Ростов» выступил против его проведения. По мнению футбольного клуба, это нанесет урон газону стадиона, что не позволит команде выступать на нем до конца текущего сезона.

«Ростов» бросит новый стадион из-за рэпера Басты. Это очень странная история