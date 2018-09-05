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    Федун: «Спартаку» предлагали Маркизио. Но мы посчитали, что он ничем не лучше наших полузащитников»

    Председатель правления совета директоров «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб имел возможность подписать бывшего полузащитника «Ювентуса» Клаудио Маркизио, который покинул туринцев летом этого года.

    В начале сентября 32-летний футболист перешел в «Зенит», заключив контракт сроком на два сезона.

    «Маркизио нам предлагали, но мы посчитали, что он ничем не лучше, чем полузащитники, которые есть у нас», – сказал Федун.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2018 15:26
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    Комментарии26
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    • ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 5 сентября 2018, 23:40

      Интересно, кто Федуну предлагал Маркизио, сам Клаудио ему звонил или его агент - отец?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 5 сентября 2018, 21:28

      Все выяснится в скором времени. О чем тут спорить.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 сентября 2018, 20:39

      Интересно, кто это мы, которые так посчитали ?... Судя по мнению Карреры он так не считает и даёт высокую оценку Маркизио. Наверное, Ерёменко был приоритетным приобретением у главного селекционера "Спартака"...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +772

      FCTB 5 сентября 2018, 19:08

      Через пол года скажет "Нам предлагали Криштиану Роналду и Гризмана ..."

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +729

      deimos88 5 сентября 2018, 18:10

      Почему честно не сказать, что не хотел платить большую ЗП

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 5 сентября 2018, 17:43

      Федун - жадная тварь просто. И нет других объяснений. Если сейчас центрального защитника не подпишем, на самом деле он будет искренне рад. А уж про полузащиту - что и говорить... Леонид Арнольдович! Глушаков - не, не слышали?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 5 сентября 2018, 17:37

      ...Федун рифмуется с болтун и тот ещё ....ун ...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 5 сентября 2018, 17:18

      Больше на п и з д ё ж похоже !

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 5 сентября 2018, 17:08

      Говорят, что в одну реку нельзя войти дважды, но Зенит с упорством непосвящённого это опровергает.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3463

      acor94 5 сентября 2018, 17:06

      При этом Каррера питерскую тройку полузащитников во главе с Маркизио назвал самой сильной. Ну и кто же из вас двоих более некомпетентен?

      8
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