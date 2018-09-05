Федун: «Спартаку» предлагали Маркизио. Но мы посчитали, что он ничем не лучше наших полузащитников»

Председатель правления совета директоров «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб имел возможность подписать бывшего полузащитника «Ювентуса» Клаудио Маркизио, который покинул туринцев летом этого года.

В начале сентября 32-летний футболист перешел в «Зенит», заключив контракт сроком на два сезона.

«Маркизио нам предлагали, но мы посчитали, что он ничем не лучше, чем полузащитники, которые есть у нас», – сказал Федун.