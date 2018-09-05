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    Лев запретил игрокам сборной Германии выходить из номеров после полуночи

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев решил ужесточить дисциплину в команде.

    Начал 58-летний специалист с ограничения на передвижение футболистов после полуночи. По этому правилу ровно к полуночи все футболисты обязаны вернуться в гостиницу и разойтись по своим номерам. Игрокам запрещено даже находиться в барах отелей.

    Матч первого тура Лиги Наций Германия – Франция состоится в четверг, 6 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Bild

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    05.09.2018 10:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 сентября 2018, 14:20

      Можно и после игры или вечерком оттянуться с девочками, а ночью
      бай-бай.

      2
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 5 сентября 2018, 13:38

      Правильно. Нельзя в команде без дисциплины.

      1
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 5 сентября 2018, 12:48

      Поможет ли или состав пора менять

      1
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