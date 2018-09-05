Лев запретил игрокам сборной Германии выходить из номеров после полуночи

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев решил ужесточить дисциплину в команде.

Начал 58-летний специалист с ограничения на передвижение футболистов после полуночи. По этому правилу ровно к полуночи все футболисты обязаны вернуться в гостиницу и разойтись по своим номерам. Игрокам запрещено даже находиться в барах отелей.

Матч первого тура Лиги Наций Германия – Франция состоится в четверг, 6 сентября, в 21:45 по московскому времени.