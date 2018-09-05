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    Кепа: «Сумма в 80 миллионов на меня никак не давит»

    Новичок «Челси» голкипер Кепа Аррисабалага спокойно относится к своей трансферной стоимости. Летом вратарь перешел в лондонский клуб из «Атлетика» за 80 миллионов евро.

    «Думаю, цена не имеет никакого значения. Все дело в рынке. Цены растут и продолжат это делать.

    Я совсем не беспокоюсь по поводу суммы, которая была за меня заплачена. Она на меня никак не давит. А высокие ожидания – это нормально.

    Жизнь в «Челси» мне нравится. Такой клуб мне подходит, тут многие испанцы преуспели, некоторые еще играют в этом клубе.

    «Челси» за последние годы выиграл все, что можно. Я сделал очень важный шаг в своей карьере», – заявил Кепа.

    Источник: AS

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    05.09.2018 10:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 5 сентября 2018, 13:34

      Каждая его рука стоит примерно 16млн.евро.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 сентября 2018, 10:54

      Она меня греет,добавил Кепа...

      1
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