Кепа: «Сумма в 80 миллионов на меня никак не давит»

Новичок «Челси» голкипер Кепа Аррисабалага спокойно относится к своей трансферной стоимости. Летом вратарь перешел в лондонский клуб из «Атлетика» за 80 миллионов евро.

«Думаю, цена не имеет никакого значения. Все дело в рынке. Цены растут и продолжат это делать.

Я совсем не беспокоюсь по поводу суммы, которая была за меня заплачена. Она на меня никак не давит. А высокие ожидания – это нормально.

Жизнь в «Челси» мне нравится. Такой клуб мне подходит, тут многие испанцы преуспели, некоторые еще играют в этом клубе.

«Челси» за последние годы выиграл все, что можно. Я сделал очень важный шаг в своей карьере», – заявил Кепа.