Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Неймар: «АПЛ выиграет «Манчестер Сити». «Ливерпуль» не попадет в топ-4»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар назвал команды, которые, по его мнению, займу первые четыре места в АПЛ по итогам сезона-2018/19.

    «Это очень тяжело, очень сложно. Победит «Манчестер Сити». Вторым будет «Юнайтед», третьим – «Челси».

    Четвертое место займет «Тоттенхэм». «Ливерпуль»? Нет. Он не попадет в топ-4», – сказал Неймар.

    После четырех туров «Ливерпуль» имеет 100-процентный показатель и возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая «»Челси» и «Уотфорд» по разнице мячей.

    Источник: Express.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.09.2018 19:27
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 5 сентября 2018, 14:46

      Неймар уже в топе балерин. ЛИДЕР!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      McDuff 5 сентября 2018, 12:46

      хреновый из него букмекер

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 5 сентября 2018, 01:58

      Думаю что, МЮ уступит третье место Ливерпулю, в остальном согласен с Неймаром

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 4 сентября 2018, 23:55

      А откуда этот петух крашенный знает???Он что в АПЛ играл???Судя по его прогнозу,он и по тв не смотрит...Только по клубам(диско или гей) шастает.Какой М.Ю.?Там сейчас переворот назревает.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > mutabor0992 5 сентября 2018, 12:14

      Он в приставку играет - там видимо так распределилось

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 23:07

      Рано еще загадывать ,чемпионат только начался.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +214

      Yurini 4 сентября 2018, 21:31

      Челси будет Чемпионом! Сарри начнёт клепать трофеи с АПЛ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 сентября 2018, 20:40

      Ещё один предсказатель !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 4 сентября 2018, 20:37

      неймар вы же с папенькой хотели золотой мяч ! где золотой мяч? в тени месси как орали не хотел быть ! никчемный симулянт ! мбаппе и кавани в разы сильнее тебя !

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 4 сентября 2018, 20:35

      Нострадамус ептыть...А ты в ближайшем матче семь раз упадешь.пять раз взвизгнешь и три раза рыдать будешь,валяясь за бровкой поля...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev 4 сентября 2018, 20:35

      Ты вообще футбол бы играл а не прогнозы давал. ЧМ показал какой ты игрок симулянт. Ливерпуль выйграеь апл

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11