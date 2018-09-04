Неймар: «АПЛ выиграет «Манчестер Сити». «Ливерпуль» не попадет в топ-4»

Нападающий «ПСЖ» Неймар назвал команды, которые, по его мнению, займу первые четыре места в АПЛ по итогам сезона-2018/19.

«Это очень тяжело, очень сложно. Победит «Манчестер Сити». Вторым будет «Юнайтед», третьим – «Челси».

Четвертое место займет «Тоттенхэм». «Ливерпуль»? Нет. Он не попадет в топ-4», – сказал Неймар.

После четырех туров «Ливерпуль» имеет 100-процентный показатель и возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая «»Челси» и «Уотфорд» по разнице мячей.