«Реал» хочет, чтобы «Ювентус» включил Сандро в сделку по Марсело

Защитник «Реала» Марсело может перейти в «Ювентус». Мадридцы не против отпустить 30-летнего футболиста, но только в том случае, если туринцы включат в сделку Алекса Сандро.

Марсело поссорился с главным тренером команды Хуленом Лопетеги и теперь намерен покинуть «Сантьяго Бернабеу». Он надеется воссоединиться в «Ювентусе» со своим экс-партнером по «Реалу» Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что Марсело может перебраться в Турин следующим летом за 50 миллионов евро.