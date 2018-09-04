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    «Реал» хочет, чтобы «Ювентус» включил Сандро в сделку по Марсело

    Защитник «Реала» Марсело может перейти в «Ювентус». Мадридцы не против отпустить 30-летнего футболиста, но только в том случае, если туринцы включат в сделку Алекса Сандро.

    Марсело поссорился с главным тренером команды Хуленом Лопетеги и теперь намерен покинуть «Сантьяго Бернабеу». Он надеется воссоединиться в «Ювентусе» со своим экс-партнером по «Реалу» Криштиану Роналду.

    Ранее сообщалось, что Марсело может перебраться в Турин следующим летом за 50 миллионов евро.

    Источник: Tuttosport

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    04.09.2018 16:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 22:17

      Наличие ссоры между Марсело и Лопетеги вызывает большой вопрос. Скорей всего Роналду хочет перетянуть к себе Марсело.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 4 сентября 2018, 21:52

      задрали уже такие новости.

      0
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 4 сентября 2018, 20:51

      Сандро г о в н о по сравнению с Марсело

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      fabio_c 4 сентября 2018, 16:38

      да, давайте уже всю шоблу туда подтягивайте) Рамоса, Модрича, Крооса...

      0
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      ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > fabio_c 4 сентября 2018, 17:23

      Лишь бы не Бензема )))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +106

      DSmoto > fabio_c 7 сентября 2018, 18:35

      Рамоса, Модрича, Крооса готов был бы взять к себе ЛЮБОЙ клуб

      -1
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