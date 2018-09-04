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  • Маркизио: «Горд быть игроком «Зенита». Увидимся в Санкт-Петербурге»

Маркизио: «Горд быть игроком «Зенита». Увидимся в Санкт-Петербурге»

4 сентября 2018, 15:45
15

Новичок «Зенита» Клаудио Маркизио поприветствовал болельщиков петербургского клуба.

«Привет, ребята. Я Клаудио Маркизио. И сейчас я горд быть игроком «Зенита».

Увидимся в Санкт-Петербурге. Волна идет», – сказал Маркизио на видео, опубликованном пресс-службой «Зенита».

Итальянец перешел в «Зенит» 3 сентября, подписав двухлетний контракт. Ранее он в течение 11 лет защищал цвета «Ювентуса».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Маркизио – супер. Вы его полюбите

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Маркизио Клаудио
Комментарии (15)
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все_будет_AUDI
1536069434
Бабло решает
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Миша13
1536070857
За 6.5 млн евро конечно рад..я его понимаю..
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Боцман59rus
1536072973
Жулиано верните, кто Кокорина снабжать мячами будет - ерохин кривоногий ?... -думал хуже оптовой скупки аргентинских полуфабрикатов, хуже быть не может, ан нет, метким трансфером европейского пенсионера, в очередной раз приземлились в лужу пятой точкой Надеюсь Семак объяснит, желающему заработать халявщику, разницу между поребриком и бордюром
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bzfar
1536073331
Ну, на Маркизио и болельщики пойдут Редко в РПЛ игроки такого уровня приезжают. Пенсионер? Да итальянцы качественный футбол показывают в "пенсионном" возрасте)))
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ФанатОтБога
1536078275
Меня поражают люди, что пишут что все, 32 года и он рак в игре) вспомните ка ПИРЛО, во сколько он закончил и как играл? Диванные эксперты, в основном пишут дерьмо болелы, спартаков, цска и тд. от зависти.
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Вомбат
1536087502
Только господь бог знает что получится из этого трансфера. Может быть человек приехал доигрывать. А может выигрывать. Все зависит от его настроя. Мы этого не знаем. Потенциал у него огромный даже сейчас. Но в Юве он бы сидел на лавке, а в сборную его уже не берут. И не из-за возраста, а из-за того, что его спортивные показатели упали после травмы крестов. С другой стороны Данни трижды рвал кресты, а как потом играл! Так что давайте просто подождем.
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zigbert
1536087581
Игрок качественный ,Кришито надо надеяться в нем не ошибся.
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