Маркизио: «Горд быть игроком «Зенита». Увидимся в Санкт-Петербурге»

Новичок «Зенита» Клаудио Маркизио поприветствовал болельщиков петербургского клуба.
«Привет, ребята. Я Клаудио Маркизио. И сейчас я горд быть игроком «Зенита».
Увидимся в Санкт-Петербурге. Волна идет», – сказал Маркизио на видео, опубликованном пресс-службой «Зенита».
Итальянец перешел в «Зенит» 3 сентября, подписав двухлетний контракт. Ранее он в течение 11 лет защищал цвета «Ювентуса».
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Маркизио – супер. Вы его полюбите
Источник: ФК «Зенит»