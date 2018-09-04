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    Маркизио: «Горд быть игроком «Зенита». Увидимся в Санкт-Петербурге»

    Новичок «Зенита» Клаудио Маркизио поприветствовал болельщиков петербургского клуба.

    «Привет, ребята. Я Клаудио Маркизио. И сейчас я горд быть игроком «Зенита».

    Увидимся в Санкт-Петербурге. Волна идет», – сказал Маркизио на видео, опубликованном пресс-службой «Зенита».

    Итальянец перешел в «Зенит» 3 сентября, подписав двухлетний контракт. Ранее он в течение 11 лет защищал цвета «Ювентуса».

    Маркизио – супер. Вы его полюбите

    Источник: ФК «Зенит»

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    04.09.2018 15:45
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 21:59

      Игрок качественный ,Кришито надо надеяться в нем не ошибся.

      3
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 4 сентября 2018, 21:58

      Только господь бог знает что получится из этого трансфера. Может быть человек приехал доигрывать. А может выигрывать. Все зависит от его настроя. Мы этого не знаем. Потенциал у него огромный даже сейчас. Но в Юве он бы сидел на лавке, а в сборную его уже не берут. И не из-за возраста, а из-за того, что его спортивные показатели упали после травмы крестов. С другой стороны Данни трижды рвал кресты, а как потом играл! Так что давайте просто подождем.

      1
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 4 сентября 2018, 19:24

      Меня поражают люди, что пишут что все, 32 года и он рак в игре) вспомните ка ПИРЛО, во сколько он закончил и как играл?
      Диванные эксперты, в основном пишут дерьмо болелы, спартаков, цска и тд. от зависти.

      6
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > ФанатОтБога 4 сентября 2018, 21:06

      Столько профанов-неадекватов развелось -- диву даёшься какую ахинею несут !!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 4 сентября 2018, 18:02

      Ну, на Маркизио и болельщики пойдут
      Редко в РПЛ игроки такого уровня приезжают.
      Пенсионер? Да итальянцы качественный футбол показывают в "пенсионном" возрасте)))

      5
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      Рейтинг: +720

      Den Bull > bzfar 4 сентября 2018, 18:43

      Они и без него идут.

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 4 сентября 2018, 17:56

      Жулиано верните, кто Кокорина снабжать мячами будет - ерохин кривоногий ?...
      -думал хуже оптовой скупки аргентинских полуфабрикатов, хуже быть не может, ан нет, метким трансфером европейского пенсионера, в очередной раз приземлились в лужу пятой точкой
      Надеюсь Семак объяснит, желающему заработать халявщику, разницу между поребриком и бордюром

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Боцман59rus 4 сентября 2018, 18:23

      Уважаемый,сходи к врачу,ты болен....))

      5
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 4 сентября 2018, 17:20

      За 6.5 млн евро конечно рад..я его понимаю..

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      Рейтинг: +196

      Genchik92 > Миша13 4 сентября 2018, 17:45

      3.5

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      Рейтинг: +1276

      Миша13 > Genchik92 4 сентября 2018, 17:51

      На РБК написали про 6.5..3.5 он получал в Ювентусе

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > Миша13 4 сентября 2018, 22:41

      За 3 ляма в год он перешёл.

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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 4 сентября 2018, 16:57

      Бабло решает

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