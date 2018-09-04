Маркизио: «Горд быть игроком «Зенита». Увидимся в Санкт-Петербурге»

Новичок «Зенита» Клаудио Маркизио поприветствовал болельщиков петербургского клуба.

«Привет, ребята. Я Клаудио Маркизио. И сейчас я горд быть игроком «Зенита».

Увидимся в Санкт-Петербурге. Волна идет», – сказал Маркизио на видео, опубликованном пресс-службой «Зенита».

Итальянец перешел в «Зенит» 3 сентября, подписав двухлетний контракт. Ранее он в течение 11 лет защищал цвета «Ювентуса».

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Маркизио – супер. Вы его полюбите