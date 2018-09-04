«Зенит»: «Не покупайте у спекулянтов билеты на матч с «Кайратом». Они бесплатные»

«Зенит» призвал болельщиков воздержаться от приобретения билетов на матчи не в кассах стадиона.

В частности, это касается товарищеской встречи с «Кайратом». Как сообщила пресс-служба петербуржцев, билеты на игру в казахстанской командой будут бесплатными.

Матч «Зенит» – «Кайрат» состоится на арене «Санкт-Петербург» в воскресенье, 9 сентября. За клуб из Алматы выступает экс-полузащитник петербуржцев Андрей Аршавин.