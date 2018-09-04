«Зенит»: «Не покупайте у спекулянтов билеты на матч с «Кайратом». Они бесплатные»

Безплатные билеты? Что ещё за идиотизм????
Безплатным может быть вход.
Если вход безплатный, то и билеты не нужны.
А если выпустили билеты, то их обязательно кто-то возьмёт побольше, что бы продать и вход станет платным. Зачем давать безплатно билеты???? Что бы кассиры не сидели без дела или что бы взять пачуху этих билетов и продать перед входом - чистый навар без каких-либо вложений.)))
«Зенит» призвал болельщиков воздержаться от приобретения билетов на матчи не в кассах стадиона.
В частности, это касается товарищеской встречи с «Кайратом». Как сообщила пресс-служба петербуржцев, билеты на игру в казахстанской командой будут бесплатными.
Матч «Зенит» – «Кайрат» состоится на арене «Санкт-Петербург» в воскресенье, 9 сентября. За клуб из Алматы выступает экс-полузащитник петербуржцев Андрей Аршавин.
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— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 4 сентября 2018 г.