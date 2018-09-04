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    «Зенит»: «Не покупайте у спекулянтов билеты на матч с «Кайратом». Они бесплатные»

    «Зенит» призвал болельщиков воздержаться от приобретения билетов на матчи не в кассах стадиона.

    В частности, это касается товарищеской встречи с «Кайратом». Как сообщила пресс-служба петербуржцев, билеты на игру в казахстанской командой будут бесплатными.

    Матч «Зенит» – «Кайрат» состоится на арене «Санкт-Петербург» в воскресенье, 9 сентября. За клуб из Алматы выступает экс-полузащитник петербуржцев Андрей Аршавин.

    Источник: ФК «Зенит»

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    04.09.2018 13:47
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 4 сентября 2018, 22:05

      Безплатные билеты? Что ещё за идиотизм????
      Безплатным может быть вход.
      Если вход безплатный, то и билеты не нужны.
      А если выпустили билеты, то их обязательно кто-то возьмёт побольше, что бы продать и вход станет платным. Зачем давать безплатно билеты???? Что бы кассиры не сидели без дела или что бы взять пачуху этих билетов и продать перед входом - чистый навар без каких-либо вложений.)))

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > Владислав Vlad 5 сентября 2018, 05:50

      если билеты все-таки бесплатные - то просто не будут давать их "пачками", а, например, не более 2-х билетов на руки

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Petrak86 5 сентября 2018, 21:46

      Именно - например. А некоторым, например, дадут пачуху этих билетов, а потом бабло попилят.
      Если вход безплатный, то билеты не нужны.
      Посмотри коммент ниже "БигФан" , когда уже раздавали безплатные билеты на кубок.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 сентября 2018, 20:36

      Андрей Сергеевич попрощается.Грустно.
      Но клёво ,что в таком раскладе..
      Болеем за казахов?)

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 4 сентября 2018, 16:11

      Своего рода дань Андрею за проведенные в клубе годы ,-это хорошо.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 4 сентября 2018, 15:07

      нормас,взял пару

      1
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 4 сентября 2018, 14:48

      Ой да ладно.У нас в Волгограде на финал кубка тоже билеты якобы бесплатными были. А по факту в кассах их по 10-20 штук в руки выдавали. Разгулялись перекупы: по 500-1000р перепродавали.
      Всем было пофигу.

      1
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      Рейтинг: +2390

      baden69 4 сентября 2018, 14:23

      С учетом отсутствия сборников и травмированных, состав Зенита на матч будет весьма интересным. Хватит ли вообще игроков или будут добавлять молодежкой и Зенитом-2?

      1
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      Рейтинг: +199

      MOBI 4 сентября 2018, 14:15

      Круто! Увижу Шаву в игре) Шава-красавчик

      5
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 4 сентября 2018, 14:08

      Кайрат выиграет, по пенальти

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > talgatnurzhanov2006 4 сентября 2018, 20:38

      Нам ,бакланам,по..хиеру..
      Лишь бы Андрейка не оплошал..
      Это честно..

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