Де Лаурентис: «Ливерпуль» – финалист ЛЧ и попадает в третью корзину. Это ненормально»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выступил с критикой в адрес УЕФА за распределение клубов по корзинам при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

«Лига чемпионов? «Наполи» будет тяжело, я бы попросил объяснений у УЕФА.

«Ливерпуль» – финалист Лиги чемпионов и попадает в третью корзину. Считаю, что это ненормально», – заявил Де Лаурентис.

«Наполи» на групповом этапе турнира сыграет с «ПСЖ», «Ливерпулем» и «Црвеной Звездой».