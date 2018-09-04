Де Лаурентис: «Ливерпуль» – финалист ЛЧ и попадает в третью корзину. Это ненормально»

Все правильно, основной показатель это стабильность на протяжении нескольких сезонов,раньше надо было играть также как в прошлом сезоне
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выступил с критикой в адрес УЕФА за распределение клубов по корзинам при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.
«Лига чемпионов? «Наполи» будет тяжело, я бы попросил объяснений у УЕФА.
«Ливерпуль» – финалист Лиги чемпионов и попадает в третью корзину. Считаю, что это ненормально», – заявил Де Лаурентис.
«Наполи» на групповом этапе турнира сыграет с «ПСЖ», «Ливерпулем» и «Црвеной Звездой».