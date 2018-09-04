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    Де Лаурентис: «Ливерпуль» – финалист ЛЧ и попадает в третью корзину. Это ненормально»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выступил с критикой в адрес УЕФА за распределение клубов по корзинам при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

    «Лига чемпионов? «Наполи» будет тяжело, я бы попросил объяснений у УЕФА.

    «Ливерпуль» – финалист Лиги чемпионов и попадает в третью корзину. Считаю, что это ненормально», – заявил Де Лаурентис.

    «Наполи» на групповом этапе турнира сыграет с «ПСЖ», «Ливерпулем» и «Црвеной Звездой».

    Источник: Football Italia

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    04.09.2018 08:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 4 сентября 2018, 12:05

      Все правильно, основной показатель это стабильность на протяжении нескольких сезонов,раньше надо было играть также как в прошлом сезоне

      1
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    • ...
      Рейтинг: +142

      orzy 4 сентября 2018, 11:03

      100% согласен

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 4 сентября 2018, 10:22

      Это нормально - заслуги одного сезона не должны превышать заслуги нескольких лет.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 4 сентября 2018, 08:59

      Зато Локомотив в первой корзине!

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 сентября 2018, 08:58

      да это хрень какая то, этот странный и непонятный рейтинг УЕФА

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