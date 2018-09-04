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    «Атлетико» опубликовал фото Гризманна с трофеями. Игрок не вошел в число претендентов на приз лучшему игроку года 

    «Атлетико» опубликовал фотографию форварда Антуана Гризманна. Игрок сидит на газоне домашнего стадиона клуба с трофеями за прошлый сезон.

    «Без слов», – говорится в подписи к посту.

    Твит опубликован после того, как ФИФА огласила имена претендентов на звание лучшего игрока года. Гризманн не вошел в их число.

    В прошлом сезоне француз стал победителем Лиги Европы и лучшим игроком турнира, серебряным призером чемпионата Испании и чемпионом мира.

    Роналду, Модрич и Салах поспорят за награду лучшему футболисту ФИФА 2018 года

    Источник: ФК «Атлетико Мадрид»

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    04.09.2018 01:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 17:04

      К сожалению Антуан придется подождать еще год.

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      Рейтинг: -26

      gladkovkolya 4 сентября 2018, 07:42

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://miblog.2sms.ru

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 4 сентября 2018, 07:21

      Не блестяще сыграл на чм

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 сентября 2018, 05:25

      В этом году претендентов много, поэтому отсеивать кого-то же надо. Месси вон тоже не включили в список топ-3.
      Роналду, в первую очередь, за яркую игру в плей-офф ЛЧ
      Салаха за ЛЧ и АПЛ.
      Модрича за топ-уровень буквально в любом матче.

      Гризманн провёл хороший сезон, но давайте будем честны - в Ла Лиге Роналду и Месси были сильнее, успехи в ЛЕ не котируются на таком уровне, а на ЧМ в сборной Франции он не был лидером и ничего такого не показал.

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