«Атлетико» опубликовал фото Гризманна с трофеями. Игрок не вошел в число претендентов на приз лучшему игроку года 

К сожалению Антуан придется подождать еще год.
«Атлетико» опубликовал фотографию форварда Антуана Гризманна. Игрок сидит на газоне домашнего стадиона клуба с трофеями за прошлый сезон.
«Без слов», – говорится в подписи к посту.
Sin palabras. pic.twitter.com/9D78XYucJh— Atlético de Madrid (@Atleti) 3 сентября 2018 г.
Твит опубликован после того, как ФИФА огласила имена претендентов на звание лучшего игрока года. Гризманн не вошел в их число.
В прошлом сезоне француз стал победителем Лиги Европы и лучшим игроком турнира, серебряным призером чемпионата Испании и чемпионом мира.
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