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  • «Атлетико» опубликовал фото Гризманна с трофеями. Игрок не вошел в число претендентов на приз лучшему игроку года 

«Атлетико» опубликовал фото Гризманна с трофеями. Игрок не вошел в число претендентов на приз лучшему игроку года 

4 сентября 2018, 01:08
4

«Атлетико» опубликовал фотографию форварда Антуана Гризманна. Игрок сидит на газоне домашнего стадиона клуба с трофеями за прошлый сезон.

«Без слов», – говорится в подписи к посту.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Твит опубликован после того, как ФИФА огласила имена претендентов на звание лучшего игрока года. Гризманн не вошел в их число.

В прошлом сезоне француз стал победителем Лиги Европы и лучшим игроком турнира, серебряным призером чемпионата Испании и чемпионом мира.

Роналду, Модрич и Салах поспорят за награду лучшему футболисту ФИФА 2018 года

Источник: ФК «Атлетико Мадрид»
Испания. Примера Весь мир Атлетико Гризманн Антуан
Комментарии (4)
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Cules2013
1536027946
В этом году претендентов много, поэтому отсеивать кого-то же надо. Месси вон тоже не включили в список топ-3. Роналду, в первую очередь, за яркую игру в плей-офф ЛЧ Салаха за ЛЧ и АПЛ. Модрича за топ-уровень буквально в любом матче. Гризманн провёл хороший сезон, но давайте будем честны - в Ла Лиге Роналду и Месси были сильнее, успехи в ЛЕ не котируются на таком уровне, а на ЧМ в сборной Франции он не был лидером и ничего такого не показал.
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Жёлто-синий
1536034882
Не блестяще сыграл на чм
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gladkovkolya
1536036150
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://miblog.2sms.ru
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zigbert
1536069891
К сожалению Антуан придется подождать еще год.
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