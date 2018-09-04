«Атлетико» опубликовал фото Гризманна с трофеями. Игрок не вошел в число претендентов на приз лучшему игроку года 

«Атлетико» опубликовал фотографию форварда Антуана Гризманна. Игрок сидит на газоне домашнего стадиона клуба с трофеями за прошлый сезон.

«Без слов», – говорится в подписи к посту.

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Твит опубликован после того, как ФИФА огласила имена претендентов на звание лучшего игрока года. Гризманн не вошел в их число.

В прошлом сезоне француз стал победителем Лиги Европы и лучшим игроком турнира, серебряным призером чемпионата Испании и чемпионом мира.

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