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    У Жиго подозрение на разрыв крестообразных связок 

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго получил травму в матче 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0). Игрок покинул поле на 27-й минуте встречи, его заменил защитник Георгий Джикия.

    В ближайшее время Жиго пройдет углубленное обследование. По словам главы медицинского департамента «Спартака» Михаила Вартапетова, у игрока подозрение на разрыв крестообразных связок.

    Главное по «Зенит» – «Спартак»: травмы, ошибки судьи, твит Ханни

    Источник: ФК «Спартак»

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    02.09.2018 22:03
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 сентября 2018, 10:29

      так и думал что на это подозрение. очень жаль, только такая мощная связка в обороне образовалась, здоровья Самуэль и пусть на углубленном обследовании эти подозрения не подтвердятся.

      5
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      Рейтинг: +1847

      mahan 3 сентября 2018, 09:53

      Здоровья, надеемся, что все обойдется.

      2
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 3 сентября 2018, 09:18

      Ну и где, господа, вопли о том, что дзюба сломал основного центра "Спартака" ???! Помню Веллитона чуть не убили за подобное единоборство против Акинфеева!

      3
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 3 сентября 2018, 08:07

      Капец,только появилась отличная связка ЦЗ и на тебе((( Самуэль, скорейшего выздоровления и возвращение в строй.

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 3 сентября 2018, 05:12

      Даааа...Очень мерзкая травма.Жиго отлично вписался в команду,выполнял большой объём работы,стал своим и на тебе...печаль печальная.Здоровья ему и скорейшей реабилитации!

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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 3 сентября 2018, 00:05

      Только у Спартака защита наладилось и на тебе... Здоровья!!! И дай бог чтоб не так все серьезно было.

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 2 сентября 2018, 23:42

      Я просто не понимаю, что происходит!!! Поначалу я грешил на наш( Спартака) медперсонал, но когда увидел, что такие же травмы косят и коней и бомжей, то стало ясно-дело в другом. Ибо не может быть случайностью столько крестов!!! Это уже давно закономерность. Хз, может борщ делает связки более уязвимыми, может что ещё...

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > filosof sparty 2 сентября 2018, 23:43

      Хотя борщ десятилетиями едят, а кресты в последние сезоны пошли катком всех косить...

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > filosof sparty 3 сентября 2018, 01:54

      Ну я не помню, чтобы у коней было много крестов...да, Дзага, но у него это уже хронически...ну дело не в этом...мне кажется несколько факторов...во-первых поля: сейчас это выглядит как отмазка после ЧМ, но искусственные все равно остались...во-вторых единоборства: у нас контактный вязкий футбол, много стыков...в 3-х тренировки: все наши, которые ездили играть в Англию, впечатлялись тем, что они регулярно "железо тягают"...это и помогает им уверенно чувствовать себя в единоборствах и не получать лишних травм...в 4-х: большие паузы в чемпионате...у ТОП-чемпионатов тоже есть паузы, но перерыва в 1,5 месяца посреди чемпионата у них нет...вот все это в совокупности, на мой взгляд, и повышает риск "крестов", "надрывов" и прочих тяжелых травм

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > ProstoPolzovatel 3 сентября 2018, 02:02

      И главное забыл...в современном футболе скорости выросли...это касается и наших ведущих команд...я часто замечал, что такие травмы получают либо на рывках, либо при резкой остановке (с контактом), либо при неудачном приземлении...а для хорошей беговой работы нужны соответствующие тренировки и последующее мышечное восстановление...если программа не сбалансирована, то нагрузки на группы мышц не равномерны, что также может приводить к травмам...

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      Рейтинг: +23534

      Мары 2 сентября 2018, 23:28

      Пиндец.
      Кутепов выйдет на поле только через два месяца, а Жиго теперь только весной.
      Замен больше нет.
      Получается приплыли.
      Ёпаный Дзюба.

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      Рейтинг: +666

      vlad1969 2 сентября 2018, 23:26

      ХРЕНОВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(((((((((((((((((((((((((((((((((((((

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 2 сентября 2018, 22:57

      да ** жеж твою мать

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