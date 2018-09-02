У Жиго подозрение на разрыв крестообразных связок 

так и думал что на это подозрение. очень жаль, только такая мощная связка в обороне образовалась, здоровья Самуэль и пусть на углубленном обследовании эти подозрения не подтвердятся.
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго получил травму в матче 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0). Игрок покинул поле на 27-й минуте встречи, его заменил защитник Георгий Джикия.
В ближайшее время Жиго пройдет углубленное обследование. По словам главы медицинского департамента «Спартака» Михаила Вартапетова, у игрока подозрение на разрыв крестообразных связок.
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