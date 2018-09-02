Бундеслига. «Шальке-04» проиграл «Герте», «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Фортуной»

«Шальке-04» проиграл «Герте» в матче 2-го тура Бундеслиги со счетом 0:2. «Герта» набрала 6 очков и поднялась на третью строчку в таблице, «Шальке» без очков идет 15-м.

В другом матче «РБ Лейпциг» и «Фортуна» сыграли вничью – 1:1.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 2-й тур

РБ Лейпциг – Фортуна – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Циммерман, 47; 1:1 – Огустин, 68.

Шальке-04 – Герта – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Дуда, 15; 0:2 – Дуда, 90+6.

Нереализованный пенальти: Калиджури, 14 – нет.

Удаление: Коноплянка, 90+5 – нет.

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