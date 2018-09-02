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    Хохлов: «Игра с «Оренбургом» – первая, в которой мы оба тайма провели ровно»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).

    «Это первая игра, которую мы провели ровно – оба тайма. Этого не хватало раньше. Знали, что тяжело взломать оборону «Оренбурга», понимали, что они очень опасны в контратаках.

    Нашли подходы к их воротам и не дали контратаковать, поэтому считаю, что одержали вполне заслуженную победу», – сказал Хохлов.

    «Динамо» с 9-ю очками занимает седьмую строчку в таблице.

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.09.2018 20:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 3 сентября 2018, 06:04

      А первый тайм все таки не очень.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +37

      ЗакирСаб 2 сентября 2018, 22:01

      очин харашо играли,Жалка забили мала!!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +48

      Dinamo 31 2 сентября 2018, 21:52

      Писатели с 9ю очками 7е место. Поправте ошибку.

      0
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      Рейтинг: +407

      orlovcar 2 сентября 2018, 21:03

      хорошая игра была

      1
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