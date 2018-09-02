Хохлов: «Игра с «Оренбургом» – первая, в которой мы оба тайма провели ровно»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).

«Это первая игра, которую мы провели ровно – оба тайма. Этого не хватало раньше. Знали, что тяжело взломать оборону «Оренбурга», понимали, что они очень опасны в контратаках.

Нашли подходы к их воротам и не дали контратаковать, поэтому считаю, что одержали вполне заслуженную победу», – сказал Хохлов.

«Динамо» с 9-ю очками занимает седьмую строчку в таблице.