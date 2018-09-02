Матюиди: «Роналду – рабочий монстр. Теперь я понимаю, почему он пять раз выиграл «Золотой мяч»

Полузащитник «Ювентуса» Блейз Матюиди высказал мнение о своем партнере по команде нападающем Криштиану Роналду.

«Он лучший футболист в мире, и с ним очень весело играть.

Он рабочий монстр. Криштиану приезжает первым и уходит последним, он работает и работает... Я подобного никогда не видел. И я понимаю, почему он пять раз выиграл «Золотой мяч», – сказал Матюиди.

Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» минувшим летом за 112 миллионов евро.