Матюиди: «Роналду – рабочий монстр. Теперь я понимаю, почему он пять раз выиграл «Золотой мяч»

солгасен полностью роналду-фанатик футбола в отличие от мисси
Полузащитник «Ювентуса» Блейз Матюиди высказал мнение о своем партнере по команде нападающем Криштиану Роналду.
«Он лучший футболист в мире, и с ним очень весело играть.
Он рабочий монстр. Криштиану приезжает первым и уходит последним, он работает и работает... Я подобного никогда не видел. И я понимаю, почему он пять раз выиграл «Золотой мяч», – сказал Матюиди.
Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» минувшим летом за 112 миллионов евро.