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    Матюиди: «Роналду – рабочий монстр. Теперь я понимаю, почему он пять раз выиграл «Золотой мяч»

    Полузащитник «Ювентуса» Блейз Матюиди высказал мнение о своем партнере по команде нападающем Криштиану Роналду.

    «Он лучший футболист в мире, и с ним очень весело играть.

    Он рабочий монстр. Криштиану приезжает первым и уходит последним, он работает и работает... Я подобного никогда не видел. И я понимаю, почему он пять раз выиграл «Золотой мяч», – сказал Матюиди.

    Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» минувшим летом за 112 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    02.09.2018 16:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +915

      спанчес 3 сентября 2018, 11:40

      солгасен полностью роналду-фанатик футбола в отличие от мисси

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 2 сентября 2018, 23:22

      А мы давно за него следим,ты тоже ох..л?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 2 сентября 2018, 21:54

      Конечно не случайно.

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