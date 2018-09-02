Карикатурист показал, как Кариус смеется над ошибкой Алисона в матче с «Лестером»

Да уж, сравнили кое-что с кое-чем, ошибка Алисона поставила его самоуверенность на место, и на результат не повлияла. А многочисленые ошибки этой дырки в чемпионате и в финале лч привели к плачевным последствиям!
Известный карикатурист Омар Момани представил, как экс-голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус смеется над вратарем мерсисайдцев Алисоном.
Момани изобразил немца, который под видео с неудачными действиями бразильца в соцсетях написал в комментарии: «LOOOOOOOOL».
В матче четвертого тура АПЛ с «Лестером» (2:1) Алисон неудачно попытался обвести соперника в своей штрафной площади, что в итоге привело к потере мяча и голу.
Кариус совершил две результативные ошибки в финале Лиги чемпионов-2017/18 «Ливерпуль» – «Реал». Этим летом английский клуб отдал его в аренду в «Бешикташ».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает