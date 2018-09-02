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    Карикатурист показал, как Кариус смеется над ошибкой Алисона в матче с «Лестером»

    Известный карикатурист Омар Момани представил, как экс-голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус смеется над вратарем мерсисайдцев Алисоном.

    Момани изобразил немца, который под видео с неудачными действиями бразильца в соцсетях написал в комментарии: «LOOOOOOOOL».

    В матче четвертого тура АПЛ с «Лестером» (2:1) Алисон неудачно попытался обвести соперника в своей штрафной площади, что в итоге привело к потере мяча и голу.

    Кариус совершил две результативные ошибки в финале Лиги чемпионов-2017/18 «Ливерпуль» – «Реал». Этим летом английский клуб отдал его в аренду в «Бешикташ».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    02.09.2018 15:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +709

      VAD07 2 сентября 2018, 18:39

      Да уж, сравнили кое-что с кое-чем, ошибка Алисона поставила его самоуверенность на место, и на результат не повлияла. А многочисленые ошибки этой дырки в чемпионате и в финале лч привели к плачевным последствиям!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 2 сентября 2018, 18:32

      у каждого вратаря есть свой ГОЛ!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 2 сентября 2018, 15:50

      Приколечно...

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