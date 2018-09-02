Симеоне: «Несу полную ответственность за поражение от «Сельты»

Как всегда, прорвётесь. У матрасов есть фишка периодически сливать матчи там, где никто не ждал. Да, чемпионами с таким подходом не стать, но своё место в топ-4 всё равно получите. А в Кубке Испании и ЛЧ совсем другая песня.
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне взял на себя ответственность за поражение от «Сельты» (0:2) в матче 3-го тура чемпионата Испании.
«Эта игра – хороший будильник для меня. Мы провели очень слабую концовку в матче с «Райо Вальекано». А теперь это случилось с нами в начале второго тайма.
Несу полную ответственность, поскольку не внес необходимые изменения в перерыве. Мы играли не лучшим образом», – заявил Симеоне.
«Атлетико» занимает десятую строчку в турнирной таблице Примеры.