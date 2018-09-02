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    Симеоне: «Несу полную ответственность за поражение от «Сельты»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне взял на себя ответственность за поражение от «Сельты» (0:2) в матче 3-го тура чемпионата Испании.

    «Эта игра – хороший будильник для меня. Мы провели очень слабую концовку в матче с «Райо Вальекано». А теперь это случилось с нами в начале второго тайма.

    Несу полную ответственность, поскольку не внес необходимые изменения в перерыве. Мы играли не лучшим образом», – заявил Симеоне.

    «Атлетико» занимает десятую строчку в турнирной таблице Примеры.

    Источник: AS

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    02.09.2018 09:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 сентября 2018, 09:43

      Как всегда, прорвётесь. У матрасов есть фишка периодически сливать матчи там, где никто не ждал. Да, чемпионами с таким подходом не стать, но своё место в топ-4 всё равно получите. А в Кубке Испании и ЛЧ совсем другая песня.

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