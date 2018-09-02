«Спартак»: «От души поздравляем Черчесова с днем рождения»

Стаса с днюхой !
Не плохой из него Сусанин вышел перед чемпионатом мира.
«Спартак» поздравил главного тренера сборной России Станислава Черчесова с днем рождения. Сегодня специалисту исполняется 55 лет.
Черчесов был вратарем красно-белых, а также тренировал московскую команду с 2007 по 2008 год.
«Спартак» от души поздравляет Станислава Черчесова с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в развитии российского футбола», – говорится в сообщении клуба.
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 1 сентября 2018 г.