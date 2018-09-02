«Спартак»: «От души поздравляем Черчесова с днем рождения»

«Спартак» поздравил главного тренера сборной России Станислава Черчесова с днем рождения. Сегодня специалисту исполняется 55 лет.

Черчесов был вратарем красно-белых, а также тренировал московскую команду с 2007 по 2008 год.

«Спартак» от души поздравляет Станислава Черчесова с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в развитии российского футбола», – говорится в сообщении клуба.