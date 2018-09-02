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    «Спартак»: «От души поздравляем Черчесова с днем рождения»

    «Спартак» поздравил главного тренера сборной России Станислава Черчесова с днем рождения. Сегодня специалисту исполняется 55 лет.

    Черчесов был вратарем красно-белых, а также тренировал московскую команду с 2007 по 2008 год.

    «Спартак» от души поздравляет Станислава Черчесова с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в развитии российского футбола», – говорится в сообщении клуба.

    Источник: ФК «Спартак»

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    02.09.2018 08:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +23534

      Мары 2 сентября 2018, 14:15

      Стаса с днюхой !
      Не плохой из него Сусанин вышел перед чемпионатом мира.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 2 сентября 2018, 13:58

      Поздравляю! Успешной работы в сборной.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +821

      diktatop 2 сентября 2018, 12:02

      С днем рождения)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2726

      a_who 2 сентября 2018, 10:38

      Бабский юбилей . Тем не менее с днюхой !

      3
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 2 сентября 2018, 09:35

      С днём рождения Саламыч

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 2 сентября 2018, 09:01

      Присоединяюсь к поздравлениям. Здоровья и отличных успехов на тренерском поприще!

      3
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