Смолов и Фарфан выйдут в атаке «Локомотива», Вандерсон и Игнатьев сыграют впереди у «Краснодара»

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Локомотива» на матч шестого тура РПЛ.

«Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Спайич, Мартынович, Рамирес, Газинский, Каборе, Классон, Мамаев, Вандерсон, И. Игнатьев.

«Локомотив»: Гилерме, В. Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Денисов, Крыховяк, Фернандеш, Ал. Миранчук, Фарфан, Смолов.

Встреча состоится на стадионе «Краснодар» и начнeтся в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведeт текстовую онлайн-трансляцию игры.

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