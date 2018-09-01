Смолов и Фарфан выйдут в атаке «Локомотива», Вандерсон и Игнатьев сыграют впереди у «Краснодара»

Интересный поединок. Локомотиву нужна победа и Краснодару уступать нельзя.
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Локомотива» на матч шестого тура РПЛ.
«Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Спайич, Мартынович, Рамирес, Газинский, Каборе, Классон, Мамаев, Вандерсон, И. Игнатьев.
«Локомотив»: Гилерме, В. Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Денисов, Крыховяк, Фернандеш, Ал. Миранчук, Фарфан, Смолов.
Встреча состоится на стадионе «Краснодар» и начнeтся в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведeт текстовую онлайн-трансляцию игры.