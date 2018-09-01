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    Смолов и Фарфан выйдут в атаке «Локомотива», Вандерсон и Игнатьев сыграют впереди у «Краснодара»

    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Локомотива» на матч шестого тура РПЛ.

    «Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Спайич, Мартынович, Рамирес, Газинский, Каборе, Классон, Мамаев, Вандерсон, И. Игнатьев.

    «Локомотив»: Гилерме, В. Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Денисов, Крыховяк, Фернандеш, Ал. Миранчук, Фарфан, Смолов.

    Встреча состоится на стадионе «Краснодар» и начнeтся в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведeт текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    01.09.2018 17:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 1 сентября 2018, 20:00

      Интересный поединок. Локомотиву нужна победа и Краснодару уступать нельзя.

      2
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      Рейтинг: +481

      belrus21 1 сентября 2018, 19:23

      Быки! Вперёд!!!!

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 1 сентября 2018, 18:59

      Смолов против Краснодара?!....очень пикантная ситуация..))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > sssrspartak 1 сентября 2018, 19:17

      он же не в аренде а продан. в такой ситуации бывший клуб уже не может ему запретить))

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > sssrspartak 1 сентября 2018, 19:45

      Пикантность ситуации заключается в том, что Смолову нелегко играть против родной команды...

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