«Ювентус» открыл первый клубный магазин в Риме

А президент нашего футбольного клуба тоже хочет открыть гипермаркет, только вот чем торговать, это вопрос?
«Ювентус» сообщил об открытии магазина клубной атрибутики в Риме.
Это первый магазин туринцев в столице Италии.
В честь открытия 5 сентября там пройдет встреча с бывшим нападающим клуба Давидом Трезеге. Члены фан-клубов «Ювентуса» смогут взять у француза автограф и сделать с ним фото.
В Риме базируются два клуба Серии А – «Лацио» и «Рома».
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— JuventusFC (@juventusfcen) 1 сентября 2018 г.