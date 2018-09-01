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    «Ювентус» открыл первый клубный магазин в Риме

    «Ювентус» сообщил об открытии магазина клубной атрибутики в Риме.

    Это первый магазин туринцев в столице Италии.

    В честь открытия 5 сентября там пройдет встреча с бывшим нападающим клуба Давидом Трезеге. Члены фан-клубов «Ювентуса» смогут взять у француза автограф и сделать с ним фото.

    В Риме базируются два клуба Серии А – «Лацио» и «Рома».

    Источник: ФК «Ювентус»

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    01.09.2018 14:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      dynuvup 26 октября 2021, 16:20

      А президент нашего футбольного клуба тоже хочет открыть гипермаркет, только вот чем торговать, это вопрос?

      0
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      ...
      Рейтинг: +11

      jertuid > dynuvup 26 октября 2021, 16:29

      Думаю чтоб правильно ответить на ваш вопрос, надо вот, что знать: вот есть mosmart гипермаркет http://mosmart.ru и там спросите у владельцев, какой товар ходовой, а какой нет. Думаю, со мной многие согласятся, что именно надо открывать гипермаркет и торговать товаром, который спросом пользуется. Так, что как-то так.

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 1 сентября 2018, 18:07

      Для Ромы и Лацио этот магазин будет раздражителем.

      3
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > zigbert 1 сентября 2018, 18:42

      могут быть нападки на этот магазин от ультрас римских клубов)

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 1 сентября 2018, 15:16

      а у спартака есть в питере магаз?
      или у зенита в москве?)

      1
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Chesn0k 1 сентября 2018, 15:34

      гулливер открыл в питере магазин, по продаже спартаковских шарфиков, сам же их на шеи затягивает

      3
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      ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > Chesn0k 1 сентября 2018, 16:16

      Тут дело в том что фаны Юве живут во всей Италии, в самом Турине болеют за Торино
      Поэтому открытие подобного магаза с точки зрения маркетинга и финансов очень оправданно
      Вопрос только что будет с ним, когда Юве у Ромы в Риме выиграет, или у Лацио)))

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      Рейтинг: +34

      kotwoodman 1 сентября 2018, 14:55

      да кри кро ! поднял планку.

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