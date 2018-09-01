«Ювентус» открыл первый клубный магазин в Риме

«Ювентус» сообщил об открытии магазина клубной атрибутики в Риме.

Это первый магазин туринцев в столице Италии.

В честь открытия 5 сентября там пройдет встреча с бывшим нападающим клуба Давидом Трезеге. Члены фан-клубов «Ювентуса» смогут взять у француза автограф и сделать с ним фото.

В Риме базируются два клуба Серии А – «Лацио» и «Рома».