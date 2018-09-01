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    Промес впервые потренировался с «Севильей»

    Полузащитник «Севильи» Квинси Промес сегодня провел первую тренировку в новой команде.

    Голландец перешел в испанский клуб из «Спартака» 31 августа. Сумма сделки составила более 20 миллионов евро.

    Цвета москвичей 26-летний футболист защищал с 2014 года.

    Источник: ФК «Севилья»

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    01.09.2018 12:58
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +58

      sammac 2 сентября 2018, 17:04

      Ну успехов ему, отличный игрок, хороший человек

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 сентября 2018, 18:32

      даже как-то непривычно его видеть совсем другой компании на тренировке.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 1 сентября 2018, 17:44

      Теперь нахождение Промеса в Севилье будут расписывать по часам.

      5
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 1 сентября 2018, 15:07

      Удачи в новом клубе. Возможно ,он нашел, что хотел для себя. Ушел чтобы прогрессировать и идти к своей мечте . Для Спартака ,конечно ,головная боль,где найти замену .

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      Żak_Stanislavskiy 1 сентября 2018, 14:51

      Да надоели уже писать про него, ушёл нигра и всё, конец. Про Головина даже столько не пишут.

      1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 1 сентября 2018, 14:09

      Чо та очень все быстро происходит

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2525

      Челнинец > Tajik-za Zenit 1 сентября 2018, 15:32

      Профи, наши бы игроки через неделю бы на тренку пришли!

      2
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 1 сентября 2018, 13:52

      Всё-таки дешево его отпустили...
      Минимум на 8-10 надо было больше поднимать!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Томь вперёд 1 сентября 2018, 14:07

      Он сдал сильно. Мотивацию потерял. Зачем держать игрока, который хочет уйти?Потом бы продали еще дешевле.

      5
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      ...
      Рейтинг: +1778

      Kulima > Томь вперёд 1 сентября 2018, 14:26

      Да никто бы не стал платить такие деньги, одумайтесь. Когда ценник на него вывесили претендентов не особо много то было

      2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 1 сентября 2018, 13:37

      Удачи Промесу в Севилье, но надо понимать , что по крайней мере на "первых порах" он не будет игроком основы, скорей всего он в этом сезоне будет играть в кубке Испании и в ЛЕ , а потом уже всё будет зависит от того как он себя покажет в тех играх в которых будет играть.

      3
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      Рейтинг: +1430

      Freyd 1 сентября 2018, 13:24

      Про каждый день Промеса там,не думаю что стоит рассказывать.....

      6
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      Рейтинг: +331

      NapaS 1 сентября 2018, 13:16

      Потренировался и молодец

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > NapaS 1 сентября 2018, 15:49

      )))) забыл добавить...
      +++)))

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