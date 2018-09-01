Промес впервые потренировался с «Севильей»

Ну успехов ему, отличный игрок, хороший человек
Полузащитник «Севильи» Квинси Промес сегодня провел первую тренировку в новой команде.
Голландец перешел в испанский клуб из «Спартака» 31 августа. Сумма сделки составила более 20 миллионов евро.
Цвета москвичей 26-летний футболист защищал с 2014 года.
@QPromes #SevillaFC #ElGranDerbi #vamosmisevilla pic.twitter.com/GfMJHrzBQ5— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 1 сентября 2018 г.
Equipo.— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 1 сентября 2018 г.
Sevilla Fútbol Club #ElGranDerbi #LuchaPorLoQueAmas pic.twitter.com/7R0dpsfb1A