Президент «Бордо»: «Разочарованы, что Анри нам отказал»

Президент «Бордо» Стефан Мартен подтвердил, что бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри отказался возглавить клуб. Ранее «Бомбардир» писал: тренер остался в сборной Бельгии.

«Желаем Тьерри успехов. Он станет хорошим тренером. Наши переговоры прошли уважительно друг к другу. Однако лгать не будем: отказом Анри мы разочарованы», – сказал функционер.

«Бордо» – соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы.