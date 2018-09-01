Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент «Бордо»: «Разочарованы, что Анри нам отказал»

    Президент «Бордо» Стефан Мартен подтвердил, что бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри отказался возглавить клуб. Ранее «Бомбардир» писал: тренер остался в сборной Бельгии.

    «Желаем Тьерри успехов. Он станет хорошим тренером. Наши переговоры прошли уважительно друг к другу. Однако лгать не будем: отказом Анри мы разочарованы», – сказал функционер.

    «Бордо» – соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2018 11:09
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 сентября 2018, 13:30

      Сами виноваты. Кто к вам сейчас пойдёт вообще, клуб развалили на ровном месте и теперь сетуют? Чем-то ситуацию со Спортингом напоминает.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11