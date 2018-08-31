Влашич: «ЦСКА достались две команды высочайшего уровня, а с «Викторией» нужно обязательно брать очки»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич оценил перспективы своей команды на групповом этапе Лиги чемпионов. Столичные футболисты сыграют с «Реалом», «Ромой» и чешской «Викторией».

«Нам достались две команды высочайшего уровня. С «Викторией» нужно обязательно брать очки, но мы не сдадимся и в других матчах.

Увидел, что мы попали к «Реалу», и сразу подумал: «А ведь Криштиану Роналду у них больше нет» (улыбается). С ним «Реал» был, пожалуй, лучшей командой мира, без него – по-прежнему безумно силен, это однозначно фаворит нашей группы.

Но фаворит ли «Реал» всей Лиги чемпионов? На это даст ответ только сам сезон», – считает Влашич.

Первый матч армейцы проведут 18 или 19 сентября.