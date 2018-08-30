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  • Рахимич: «Было бы интересно посмотреть за противостоянием ЦСКА с «Барселоной»

Рахимич: «Было бы интересно посмотреть за противостоянием ЦСКА с «Барселоной»

30 августа 2018, 07:05
30

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич ждет встречи армейцев в групповом этапе Лиги чемпионов с «Барселоной».

«ЦСКА уже много лет подряд выступает в Лиге чемпионов и успел сыграть с большинством топ-клубов Европы. А вот с «Барселоной» мы давно не встречались. Было бы интересно посмотреть за противостоянием с каталонцами. Понятно, что это очень сложный соперник, но из первой корзины красно-синие в любом случае получат гранда.

Из второй и четвертой корзин хотелось бы получить не столь серьезных соперников. Все-таки у ЦСКА молодая команда, которая только строится, поэтому хотелось бы попасть на оппонентов попроще.

Тем не менее для армейской молодежи грядущий розыгрыш Лиги чемпионов – это огромный опыт и отличный шанс заявить о себе в Европе. Здорово, что молодые игроки в первый же сезон пройдут такую серьезную проверку», – сказал Рахимич.

Жеребьевка группового этапа турнира пройдет в Монако 30 августа.

Источник: Известия
Лига чемпионов ЦСКА Барселона Рахимич Элвир
Комментарии (30)
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KOLBIS
1535603372
Только не сейчас Элвер...
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Рубик Докоян
1535603418
За противостоянием было бы интересно посмотреть, но не за избиением младенцев... Вот года через два уже будет намного интересней.
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I_R_O_N_M_A_N
1535603554
А Рахимич оказывается любитель жёсткого порно)))
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Cules2013
1535604466
Если уж выбирать гранда в соперники из расчёта, чтобы опыта набраться, то я бы предпочёл Сити, Реал или Атлетико. ЦСКА в третей корзине, и это плохо, т.к. в первой одни гранды, во второй тоже капец и даже в четвёртой есть Валенсия и Интер, например. Короче, дай бог бы ЦСКА не попал в группу смерти. Хотя Локомотив в 1-й корзине, он тоже может в такую ситуацию попасть. Корзины в этот раз очень сильные получились буквально все.
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vladimir-7
1535607673
На сегодняшний день настоящее противостояние ЦСКА и Барселоны практически невозможно, т.к. команда только формируется и ей еще нужно бы, как можно больше провести игр с командами попроще, а вот когда она, года через 2-3 сыграется и наберется опыта, вот тогда можно и с Барселоной сыграть.
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vodomut
1535609079
смешно,очень
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Viper for CSKA
1535610480
Не, что-то не особо интересно. Я всегда верю в команду, но в этом случае это будет очень сложно) Так что прошу не накаркать Барсу, Баварию, Реал и тд.
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OfaZavr
1535614427
это только с одной стороны интересно а с другой может быть очень унизительно и неприятно. думаю молодежи под каток попасть не очень хочется. особенно когда команда только строится.
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Полная Канистра
1535617177
сыграть конечно можно но это желание может принести горечь и осадок что дома что в гостях. КОНЕЧНО ХОЧЕТСЯ ЧТОБЫ КОНИ ДОСТОЙНО ДАЛИ БОЙ БАРСЕ
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zigbert
1535704473
Интересно будет только для одной стороны.
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