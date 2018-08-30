Рахимич: «Было бы интересно посмотреть за противостоянием ЦСКА с «Барселоной»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич ждет встречи армейцев в групповом этапе Лиги чемпионов с «Барселоной».

«ЦСКА уже много лет подряд выступает в Лиге чемпионов и успел сыграть с большинством топ-клубов Европы. А вот с «Барселоной» мы давно не встречались. Было бы интересно посмотреть за противостоянием с каталонцами. Понятно, что это очень сложный соперник, но из первой корзины красно-синие в любом случае получат гранда.

Из второй и четвертой корзин хотелось бы получить не столь серьезных соперников. Все-таки у ЦСКА молодая команда, которая только строится, поэтому хотелось бы попасть на оппонентов попроще.

Тем не менее для армейской молодежи грядущий розыгрыш Лиги чемпионов – это огромный опыт и отличный шанс заявить о себе в Европе. Здорово, что молодые игроки в первый же сезон пройдут такую серьезную проверку», – сказал Рахимич.

Жеребьевка группового этапа турнира пройдет в Монако 30 августа.