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  • Адриано: «Чувствовал себя счастливым только тогда, когда пил. Приходил на тренировки пьяным»

Адриано: «Чувствовал себя счастливым только тогда, когда пил. Приходил на тренировки пьяным»

29 августа 2018, 20:40
14

Бывший нападающий «Интера» Адриано рассказал, как из-за смерти отца начал пьянствовать.

«Смерть отца сделала меня одиноким. После его ухода все стало хуже, потому что я изолировал себя от других. Я был один в Италии – грустный и подавленный. А потом я начал пить.

Я чувствовал себя счастливым только тогда, когда пил. Я делал это каждую ночь. Пил все, что мог: вино, виски, водку, пиво. Много пива. Я не переставал пить, и в конце концов мне пришлось покинуть «Интер».

Я не знал, как это скрыть. Утром я приезжал пьяным на тренировки. Делал это, даже если был полностью пьян. Медперсонал отводил меня спать, а в прессе говорил, что у меня просто мышечные проблемы.

Позже я понял, что проблема заключается в людях, которые окружают меня, друзьях, которые ничего не сделали. Они брали меня на вечеринки с женщинами и алкоголем, не думая ни о чем. Вернувшись в Бразилию, я пожертвовал миллионами, но обрел счастье», – сказал Адриано.

Источник: Football Italia
Бразилия Адриано
Комментарии (14)
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shinnik
1535564671
Я бы в Бразилию.. вот проблема как решается..
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серега кашин
1535565685
во всем виноваты друзья вот это отмазался
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84aivengo
1535565791
уважение тем,кто не сломался..
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mihail200606
1535567440
у нас до хрена народу кто счастлив когда пьет)) а в пятницу так вообще полстраны)) минимум...)
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РМЗ
1535569069
А потом приехал в Украину и обрел там братьев и сестер. Мы пили вместе с тренерами с мед персоналом , каждый день. И когда было все пропито, я дорос до высшей точки и перебрался в Россию. Ее конечно не перепить, но я стремлюсь.)))
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fitt
1535590554
Это интервью я читал лет 7 назад
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3a zenit
1535598248
сам виноват,а скулит что виноваты другие тьфу на тебя позорище.
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OfaZavr
1535611171
тьфу ты я сначала по заголовку и по началу текста подумал про Луиса Адриано. а про этого Адриано эта история давно известна.
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zigbert
1535699984
Смерть близких - всегда неприятно. Но это не выход успокаивать себя таким способом.
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