Адриано: «Чувствовал себя счастливым только тогда, когда пил. Приходил на тренировки пьяным»

Бывший нападающий «Интера» Адриано рассказал, как из-за смерти отца начал пьянствовать.

«Смерть отца сделала меня одиноким. После его ухода все стало хуже, потому что я изолировал себя от других. Я был один в Италии – грустный и подавленный. А потом я начал пить.

Я чувствовал себя счастливым только тогда, когда пил. Я делал это каждую ночь. Пил все, что мог: вино, виски, водку, пиво. Много пива. Я не переставал пить, и в конце концов мне пришлось покинуть «Интер».

Я не знал, как это скрыть. Утром я приезжал пьяным на тренировки. Делал это, даже если был полностью пьян. Медперсонал отводил меня спать, а в прессе говорил, что у меня просто мышечные проблемы.

Позже я понял, что проблема заключается в людях, которые окружают меня, друзьях, которые ничего не сделали. Они брали меня на вечеринки с женщинами и алкоголем, не думая ни о чем. Вернувшись в Бразилию, я пожертвовал миллионами, но обрел счастье», – сказал Адриано.