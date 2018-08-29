Лемар: «Мне нравятся немного сумасшедшие футболисты. Например, Диего Коста»

Полузащитник «Атлетико» Тома Лемар рассказал о процессе адаптации в новой команде.

«Решение о переходе принимал я сам, но рассказы Гризманна и Эрнандеса про «Атлетико» этому способствовали.

Моя адаптация в новом коллективе проходит хорошо. Иначе и быть не может, когда вокруг такие великие игроки и открытые общительные люди.

Не считаю себя сложным человеком, мне нравится сходиться с такими футболистами, как Диего Коста, которые немного сумасшедшие. Это фантастические люди.

Здесь есть Антуан и Лукас, с которыми я общаюсь по-французски. Так проще адаптироваться», – рассказал Лемар.

22-летний футболист перешел в «Атлетико» этим летом из «Монако».