Думбия: «Надеюсь в «Жироне» продолжить свой рост»

Форвард Сейду Думбия накануне оформил свой переход из «Спортинга» в «Жирону».

«Я отправляюсь в новое приключение. Хочу поблагодарить фанатов и «Спортинг» за помощь.

Подчеркну отличную атмосферу в клубе. Я покидаю «Спортинг» ради нового приключения в «Жироне». Продолжаю играть в одном из крупнейших чемпионатов и жду интересного вызова.

В «Жироне» меня хорошо приняли, клуб приложил максимальные усилия, чтобы я оказался в их рядах, где я надеюсь продолжить свой рост», – написал Думбия в своем инстаграме.

30-летний ивуариец провел один год в составе «Спортинга». На его счету в португальском клубе 29 матчей и восемь голов.