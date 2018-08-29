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  • Орещук: «Шиманьски не стоит 7 миллионов. ЦСКА заплатит максимум 3-4»

Орещук: «Шиманьски не стоит 7 миллионов. ЦСКА заплатит максимум 3-4»

29 августа 2018, 07:08
17

Футбольный агент Роман Орещук оценил вероятность появления в ЦСКА полузащитника «Легии» Себастьяна Шиманьского.

«Это очень неплохой, перспективный хавбек. Но, на мой взгляд, это инвестиция в будущее. Насколько понимаю, «Легия» просит за него 7 миллионов евро. Он столько однозначно не стоит.

У «Легии» сейчас большие финансовые трудности – дыра в бюджете в районе 5–6 миллионов. Думаю, если ЦСКА реально хочет приобрести Шиманьского и понимает, как его использовать, чтобы через какое-то время футболист начал приносить пользу, то заплатит максимум 3–4 миллиона.

Шиманьскому нужно набрать мышечную массу, но голова у него светлая, и выглядит здорово. Через год-два может стать очень сильным футболистом, на котором ЦСКА заработает деньги. Но платить за него сейчас 7 миллионов… Не знаю», – считает Орещук.

ЦСКА очень нужен Шиманьски. Продайте, а?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы ЦСКА Легия Орещук Роман Шиманьски Себастьян
Комментарии (17)
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Рубик Докоян
1535519148
ЦСКА за него 7 лямов не заплатит и там вроде как закончились контакты по этой сделке. Слишком большой риск платить такие деньги за перспективу и возможные ожидания от молодого футболиста.
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VIPded
1535519603
Гинера переторговать архисложно... ))) Удачи ЦСКА!!!
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vladkrasnov
1535519801
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vladimir-7
1535522471
Шимански можно взять в ЦСКА, но за 3-4 млн. и не более. Еще можно договариваться о %% с продажи.
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Dominator777
1535525090
Другие клубы РФПЛ не будут покупать Шиманьски, поэтому 3-4 млн. - красная цена и вероятнее всего армейский клуб "дожмет" сделку.
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