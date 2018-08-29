Орещук: «Шиманьски не стоит 7 миллионов. ЦСКА заплатит максимум 3-4»

Футбольный агент Роман Орещук оценил вероятность появления в ЦСКА полузащитника «Легии» Себастьяна Шиманьского.

«Это очень неплохой, перспективный хавбек. Но, на мой взгляд, это инвестиция в будущее. Насколько понимаю, «Легия» просит за него 7 миллионов евро. Он столько однозначно не стоит.

У «Легии» сейчас большие финансовые трудности – дыра в бюджете в районе 5–6 миллионов. Думаю, если ЦСКА реально хочет приобрести Шиманьского и понимает, как его использовать, чтобы через какое-то время футболист начал приносить пользу, то заплатит максимум 3–4 миллиона.

Шиманьскому нужно набрать мышечную массу, но голова у него светлая, и выглядит здорово. Через год-два может стать очень сильным футболистом, на котором ЦСКА заработает деньги. Но платить за него сейчас 7 миллионов… Не знаю», – считает Орещук.

ЦСКА очень нужен Шиманьски. Продайте, а?