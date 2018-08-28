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«Ростов» согласовал с РПЛ ковер в качестве баннера

28 августа 2018, 15:31
9

Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин заявил, что «Ростов» согласовал с руководством Премьер-лиги использование на трибунах ковра как баннер.

«Мы к коврам очень хорошо относимся. Его уже согласовали с РПЛ. Теперь они будут возить его на каждый матч. Так что у «Ростова» теперь новый талисман», – сказал Мейтин.

Ранее «Ростов» выпустил четвертый комплект формы в виде ковра.

Главный мем недели – ковер. С ним фотографируется Карпин, а «Ростов» выпустит форму

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (9)
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FanatSerj
1535461335
ковер конечно практичное средство, можно на нем посидеть, полежать, а можно и кого то завернуть )))
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erma
1535464444
Клуб Сочи может возить с собой надувной банан в качестве баннера.
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VSt
1535467697
А что, прикольно. Хоть как-то обыденность разнообразит. Глядишь, сформируется традиция о которой лет через 100 будут рассказывать: - 2018 году болелы притащили ковер. Им менты чуть рожи не начистили, но клуб вступился и ковер стал приносить счастье и клуб чуть не стал чемпионом.
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Untitled-1
1535473287
Я тоже дома согласовал использование баннера с ковром на стене!
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Таганский
1535475961
Ерунда какая-то.. Ковры - прошлый век!! Разве что, в Узбекистане - это вечность..
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zigbert
1535479600
Добились своего.
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koli4ka
1535480501
очень сурьёзное решение согласовано,а летать на матчи на ковре-самолете не пробовали ещё???
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vgarakh
1535528193
Будем надеяться, что попрет удача.
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