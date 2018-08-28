«Ростов» согласовал с РПЛ ковер в качестве баннера

Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин заявил, что «Ростов» согласовал с руководством Премьер-лиги использование на трибунах ковра как баннер.

«Мы к коврам очень хорошо относимся. Его уже согласовали с РПЛ. Теперь они будут возить его на каждый матч. Так что у «Ростова» теперь новый талисман», – сказал Мейтин.

Ранее «Ростов» выпустил четвертый комплект формы в виде ковра.

Главный мем недели – ковер. С ним фотографируется Карпин, а «Ростов» выпустит форму