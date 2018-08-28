Матч «Ростова» с «Уфой» не будет перенесен из-за концерта Басты

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Уфа» не будет перенесен с 23 сентября. Ранее сообщалось, что на эту же дату был запланирован концерт рэп-исполнителя Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста.

«Мы подтверждаем, что концерт переносится на 29 сентября. Остальная информация у организаторов», – говорится в сообщении пресс-службы арены.

Практически все билеты на выступление Басты распроданы. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев выражал обеспокоенность за сохранность газона во время концерта – мероприятие предполагает размещение зрителей на концерте не только на сидячих местах, но и танцевальной площадке.