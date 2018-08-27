РПЛ. «Енисей» в большинстве обыграл «Крылья Советов»

«Енисей» обыграл «Крылья Советов» в матче 5-го тура РПЛ со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Михаил Костюков.

На 34-й минуте встречи у «Крыльев» был удален хавбек Олег Ланин.

Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

Енисей (Красноярск) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Костюков, 44.

«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Кичин, Грицаенко, Дугалич, Комолов, Зотов, Костюков (Семакин, 80), Огуде, Бодул (Кутьин, 58), Обрадович (Саркисов, 46).

«Крылья Советов»: Конюхов, Денисов, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Самарджич, Чочиев, Ланин, Антон (Канунников, 65), Яковлев (Башкиров, 56), Соболев.

Предупреждения: Обрадович, 34; Бодул, 39; Кутьин, 86; Юрченко, 89 – Ланин, 31.

Удаление: нет – Ланин, 34.

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