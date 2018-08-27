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РПЛ. «Енисей» в большинстве обыграл «Крылья Советов»

27 августа 2018, 19:28
11

«Енисей» обыграл «Крылья Советов» в матче 5-го тура РПЛ со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Михаил Костюков.

На 34-й минуте встречи у «Крыльев» был удален хавбек Олег Ланин.

Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

Енисей (Красноярск) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Костюков, 44.

«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Кичин, Грицаенко, Дугалич, Комолов, Зотов, Костюков (Семакин, 80), Огуде, Бодул (Кутьин, 58), Обрадович (Саркисов, 46).

«Крылья Советов»: Конюхов, Денисов, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Самарджич, Чочиев, Ланин, Антон (Канунников, 65), Яковлев (Башкиров, 56), Соболев.

Предупреждения: Обрадович, 34; Бодул, 39; Кутьин, 86; Юрченко, 89 – Ланин, 31.

Удаление: нет – Ланин, 34.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Енисей
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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directorpg
1535387657
С первой победой, Енисей!
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Krossmen73
1535387707
Как говорится с почином,сибиряки!!!С победой!
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OfaZavr
1535388387
я больше на ничью рассчитывал потому что и Аленичеву и Тихонову симпатизирую. но все равно рад что Енисей добыл первую победу в сезоне. молодцы!
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portero
1535388673
Хороший удар получился
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salexeich
1535388698
Рад за "Енисей". Теперь будет борьба за 10-14 место.
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zigbert
1535390906
Судья мне кажется "накосячил."
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кузнецов артем
1535392926
Когда же я дождусь матча где можно будет не думать о том, что судья накосячил...
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Глебусик
1535396629
Тихонов: назначили друзей — один на лавке «Енисея» сидит, а второй игру судит Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал поражение в матче пятого тура РПЛ с «Енисеем» (0:1). «Планы сломало не удаление, дело не в нём. Там моменты были вопиющие. Кичин прыгает с двух ног под Соболева — даже жёлтой не дают. Судья сегодня судил безобразно, крайне безобразно. Я понимаю, мы пропустили, по-футбольному вопросов нет. Но были моменты, когда Обрадович нырнул в штрафной — ему жёлтой не дают, Кичин с двух ног прыгает — это прямая красная. Зато дал карточку за то, что немного придержали футболиста, а тот отмахнулся. Вопросов нет. Он как бежал, так и продолжал бежать, его даже не сбили с хода. Да, чуть придержали. А кто не придерживает? Я считаю, что это безобразие — вот это судейство, которое было. Я лично не понимаю, почему друзей-товарищей назначают. Один на лавке сидит из Нижнего Новгорода (Игорь Егоров — бывший арбитр, ныне работающий в «Енисее» начальником команды. — Прим. «Чемпионата»), а другой судит. Этого я не понимаю. Пускай все слышат, пускай подумают. Пускай разбираются, потому что нельзя так оставлять. Я благодарен ребятам за второй тайм. В первом сыграли немного неправильно, единственное, обидно, что Антон получил повреждение. Очень тяжело нам. Канунников вышел после паузы и сломался на три недели, а сейчас опять такая ситуация. Понимаю, что давно на синтетику не выходили, и вот он, наверное, поэтому подвернул ногу. Мы сегодня были не хуже, а в каких-то моментах и лучше. Во втором тайме имели хорошие подходы и моменты. Да, у «Енисея» тоже было несколько выходов, в том числе один на один. Если бы они забили второй, думаю, всё бы закончилось. Но интрига была до конца. Я благодарен ребятам», — сказал Тихонов в эфире телеканала «Матч Премьер».
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GoLenaStop
1535403680
Нехороший матч.
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Petrak86
1535423485
поздравляю Енисей с первой победой! Она была очень важна для психологии. Теперь, может и поборются за место в РПЛ
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