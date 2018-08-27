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Лопетеги не гарантирует Куртуа места в основном составе «Реала»

27 августа 2018, 13:17
8

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги заявил, что новичку команды Тибо Куртуа придется выдержать большую конкуренцию за место основного голкипера команды.

«У меня есть очень хорошие варианты в воротах. В этой зоне нет никаких проблем. Мы определим, что лучше для каждой игры.

Кейлор Навас вчера провел очень хороший матч с «Жироной» (4:1). За место в воротах очень большая конкуренция. И это делает нас сильнее в плане голкиперов. У меня есть мысли, но я не собираюсь делиться ими.

В течение сезона я буду искать варианты для решения следующей непосредственной задачи», – сказал Лопетеги.

Куртуа перешел в «Реал» из «Челси» этим летом. По неофициальным данным, сумма трансфера составила 40 миллионов евро.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Реал Куртуа Тибо Навас Кейлор Лопетеги Хулен
Комментарии (8)
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серега кашин
1535366604
навас не сколько не хуже, а то и лучше куртуа
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Derzkiy1
1535369672
Им ещё Де Хеа нужно купить и посадить всех на банку ...
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Hangeldi
1535371211
облом....
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1535375130
В этом клубе решает не Лопетеги.
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DeStar
1535378564
Да тебе тренерское место не гарантировано... я очень на это надеюсь, жесть полная а не футбол с тобой. нет что бы команду заряжать хоть позитивом, а что мы видим? модрич на баночку присел, не восстановился скажите вы? да нет, его лопетеги не ставит, а кто у нас еще на баночку присел? ВАран? один из лучших молодых защитников в мире.. теперь явно захочет уйти, потому что кое кто делает выбор в сторону испанцев, своих знакомых и подопечных. Теперь в старте НАчо, котороу то и лет не мало, и при этом он всегда был запасным, ему было пох. А теперь давайте вынуждать варана и модрича покинуть клуб, еще и марсело под не милость стал попадать)
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vasminov
1535383709
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ------- https://piar.life/myistory
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zigbert
1535384953
Вот это уже неожиданность.
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OfaZavr
1535385153
правильно, каждый из раза в раз должен доказывать что достоин выйти на поле. никаких гарантий)
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