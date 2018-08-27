Лопетеги не гарантирует Куртуа места в основном составе «Реала»

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги заявил, что новичку команды Тибо Куртуа придется выдержать большую конкуренцию за место основного голкипера команды.

«У меня есть очень хорошие варианты в воротах. В этой зоне нет никаких проблем. Мы определим, что лучше для каждой игры.

Кейлор Навас вчера провел очень хороший матч с «Жироной» (4:1). За место в воротах очень большая конкуренция. И это делает нас сильнее в плане голкиперов. У меня есть мысли, но я не собираюсь делиться ими.

В течение сезона я буду искать варианты для решения следующей непосредственной задачи», – сказал Лопетеги.

Куртуа перешел в «Реал» из «Челси» этим летом. По неофициальным данным, сумма трансфера составила 40 миллионов евро.