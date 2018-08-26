Юран: «Зачем «Спартаку» Еременко? Дайте шанс игрокам из академии»

Главный тренер «Зоркого» Сергей Юран прокомментировал трансфер в «Спартак» полузащитника Романа Еременко. Эксперт не считает, что этот футболист нужен красно-белым.

«Мне непонятен переход Еременко в «Спартак». Я этого не могу понять. Да, это хороший футболист. Но если брать среднюю линию «Спартака», которая настолько насыщена выбором, то для чего он нужен?

Дайте шанс игрокам из своей школы, чтобы не просто так были потрачены деньги», – сказал Юран.

Еременко отбывает дисквалификацию за употребление кокаина.