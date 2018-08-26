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    Юран: «Зачем «Спартаку» Еременко? Дайте шанс игрокам из академии»

    Главный тренер «Зоркого» Сергей Юран прокомментировал трансфер в «Спартак» полузащитника Романа Еременко. Эксперт не считает, что этот футболист нужен красно-белым.

    «Мне непонятен переход Еременко в «Спартак». Я этого не могу понять. Да, это хороший футболист. Но если брать среднюю линию «Спартака», которая настолько насыщена выбором, то для чего он нужен?

    Дайте шанс игрокам из своей школы, чтобы не просто так были потрачены деньги», – сказал Юран.

    Еременко отбывает дисквалификацию за употребление кокаина.

    Источник: Sport24

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    26.08.2018 14:45
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +451

      frizom 27 августа 2018, 21:34

      Пока он не выходит на поле нет смысла говорить, а свои постоянно получают шансы и в основе и в Спартаке 2
      Академия работает очень прилично

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 27 августа 2018, 12:37

      Пока не увидим в деле Еременко ,нет смысла об этом говорить.

      2
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 26 августа 2018, 20:56

      с Юраном согласен,но за что пендаль Локо ставят??

      0
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 26 августа 2018, 19:34

      Правильно.
      Жалуются, что нет талантливой молодежи, а сами, вместо своих воспитанников, наркоманов на поле выпускают.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 августа 2018, 18:42

      с одной стороны верно говорит а с другой пригодится опытный игрок в борьбе на многих фронтах (хотя я тоже не в восторге от этого перехода). лучше дождемся и посмотрим его в действии. а потом уж будем рассуждать о правильности и нужности этого трансфера.

      3
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 26 августа 2018, 16:44

      а глубина состава - не слышал?

      2
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      Рейтинг: +24271

      DOCTOR PENALTY 26 августа 2018, 16:26

      Не кипи, Серёга, есть такие турниры, как ЛЧ и ЛЕ и есть такое понятие, как глубина состава.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 26 августа 2018, 15:05

      Свои игроки получают шансы регулярно играя в Спартаке2, а в основу надо приходить и бороться уже... Иначе Спартак из за ошибок этих молодых будет за топ5 бороться... Вот Рассказова в дерби динамовцы спокойно проходили толка от него в атаке не было, вот и дали шанс, хорошо что на итог не повлиял. Не думаю что он в следующих матчах выйдет...

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