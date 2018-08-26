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  • Юран: «Зачем «Спартаку» Еременко? Дайте шанс игрокам из академии»

Юран: «Зачем «Спартаку» Еременко? Дайте шанс игрокам из академии»

26 августа 2018, 14:45
8

Главный тренер «Зоркого» Сергей Юран прокомментировал трансфер в «Спартак» полузащитника Романа Еременко. Эксперт не считает, что этот футболист нужен красно-белым.

«Мне непонятен переход Еременко в «Спартак». Я этого не могу понять. Да, это хороший футболист. Но если брать среднюю линию «Спартака», которая настолько насыщена выбором, то для чего он нужен?

Дайте шанс игрокам из своей школы, чтобы не просто так были потрачены деньги», – сказал Юран.

Еременко отбывает дисквалификацию за употребление кокаина.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Еременко Роман Юран Сергей
Комментарии (8)
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кузнецов артем
1535285117
Свои игроки получают шансы регулярно играя в Спартаке2, а в основу надо приходить и бороться уже... Иначе Спартак из за ошибок этих молодых будет за топ5 бороться... Вот Рассказова в дерби динамовцы спокойно проходили толка от него в атаке не было, вот и дали шанс, хорошо что на итог не повлиял. Не думаю что он в следующих матчах выйдет...
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DOCTOR PENALTY
1535290003
Не кипи, Серёга, есть такие турниры, как ЛЧ и ЛЕ и есть такое понятие, как глубина состава.
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piligrim1986
1535291081
а глубина состава - не слышал?
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OfaZavr
1535298159
с одной стороны верно говорит а с другой пригодится опытный игрок в борьбе на многих фронтах (хотя я тоже не в восторге от этого перехода). лучше дождемся и посмотрим его в действии. а потом уж будем рассуждать о правильности и нужности этого трансфера.
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general.lizyukov
1535301284
Правильно. Жалуются, что нет талантливой молодежи, а сами, вместо своих воспитанников, наркоманов на поле выпускают.
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Антон bx14e
1535306164
с Юраном согласен,но за что пендаль Локо ставят??
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zigbert
1535362621
Пока не увидим в деле Еременко ,нет смысла об этом говорить.
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frizom
1535394858
Пока он не выходит на поле нет смысла говорить, а свои постоянно получают шансы и в основе и в Спартаке 2 Академия работает очень прилично
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