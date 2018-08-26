«Оренбург» – «Краснодар»: южане ни разу не побеждали соперника

В 14:00 по Москве начнется матч пятого тура РПЛ между «Оренбургом» и «Краснодаром». Обратим внимание на статистику личных встреч между командами.

Коллективы провели друг с другом три официальные встречи (две – в РПЛ, одна – в Кубке России). Две из них завершились вничью, в одной сильнее оказались оренбуржцы.

Перед матчем в Оренбурге команды соседствуют в турнирной таблице, идя в зоне Лиги Европы.