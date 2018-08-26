«Оренбург» – «Краснодар»: южане ни разу не побеждали соперника

Тушенки, нужен срочно вротенбург!! А то обнылись все, соплями умазались. играйте епт не нойте! Вот уже и 1-0.
В 14:00 по Москве начнется матч пятого тура РПЛ между «Оренбургом» и «Краснодаром». Обратим внимание на статистику личных встреч между командами.
Коллективы провели друг с другом три официальные встречи (две – в РПЛ, одна – в Кубке России). Две из них завершились вничью, в одной сильнее оказались оренбуржцы.
Перед матчем в Оренбурге команды соседствуют в турнирной таблице, идя в зоне Лиги Европы.