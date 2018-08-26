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    «Оренбург» – «Краснодар»: южане ни разу не побеждали соперника

    В 14:00 по Москве начнется матч пятого тура РПЛ между «Оренбургом» и «Краснодаром». Обратим внимание на статистику личных встреч между командами.

    Коллективы провели друг с другом три официальные встречи (две – в РПЛ, одна – в Кубке России). Две из них завершились вничью, в одной сильнее оказались оренбуржцы.

    Перед матчем в Оренбурге команды соседствуют в турнирной таблице, идя в зоне Лиги Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.08.2018 13:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +107

      Nik SM 26 августа 2018, 14:33

      Тушенки, нужен срочно вротенбург!! А то обнылись все, соплями умазались. играйте епт не нойте! Вот уже и 1-0.

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    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 26 августа 2018, 14:18

      А вдруг?

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