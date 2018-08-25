Хохлов: «Первый тайм в матче со «Спартаком»? Это детский сад»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

«Что случилось с командой в первом тайме? Я не могу объяснить, не знаю. Начинать со «Спартаком» игру с 0:2, с таким преимуществом, попробуй потом отыграйся. Эти ошибки я не могу объяснить. Это детский сад», – сказал Хохлов.

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