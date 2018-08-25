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    Хохлов: «Первый тайм в матче со «Спартаком»? Это детский сад»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

    «Что случилось с командой в первом тайме? Я не могу объяснить, не знаю. Начинать со «Спартаком» игру с 0:2, с таким преимуществом, попробуй потом отыграйся. Эти ошибки я не могу объяснить. Это детский сад», – сказал Хохлов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    25.08.2018 21:28
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 августа 2018, 11:35

      просто ваши игроки так и не смогли уяснить важные моменты а мы грамотно воспользовались вашими недоработками. все по делу)

      2
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 26 августа 2018, 10:53

      Я чо то не пойму комменты в одном сайте , а выскакивает в других.Вроде с утра трезвый был.

      -1
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      Рейтинг: -24

      viktorssuslov 25 августа 2018, 23:52

      нарoд, недавнo нашел уникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc (и другие мышцы) без физических уcилий, диет и прочей лабуды. Пoсле двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали прocтупать кубики, пoдкачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии пару cантиметров и cделала краcивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похудеть и подкaчатьcя, да и cтoит копейки. Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://linkto.eu/kachok

      -2
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 23:01

      Спартак победил по делу. Да и поддержка зрителей была отменной.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 августа 2018, 22:48

      это еще Ташаев не играл могли ещё 2 отхватить

      2
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      Рейтинг: +24271

      DOCTOR PENALTY 25 августа 2018, 22:14

      Придётся вам, Дмитрий Валерьевич, поработать некоторое время Усатым нянем и всё поправить. Не переживайте, наладится.

      3
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 25 августа 2018, 21:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Крючкохвостые хоть порадуются, надо убогим тоже праздник устраивать иногда.)))

      -9
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Shotlandets86 25 августа 2018, 21:52

      пока что убогий праздник ты себе устроил

      7
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Боцман59rus 25 августа 2018, 21:56

      Не захлебнись от радости, старая свинка, а то так и до инсульта не далеко.)))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Shotlandets86 25 августа 2018, 22:21

      Тебе напомнить мусор, как ты тут до матча изголялся ?
      Теперь вместе со своим гурой Степашкой цосите и не отрывайтесь.

      2
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Мары 25 августа 2018, 22:23

      Сосать - это ваше исконное призвание. Не даром клуб раба и тридвараса.)))

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > DVOK68 25 августа 2018, 22:23

      У меня то нет напрягов, я ко всеиу отношусь спокойно. Это у вас, сектантов отбитых бомболейло по жизни.)))

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Shotlandets86 25 августа 2018, 22:30

      Мужик является мужиком когда признаёт свои ошибки.
      Ты же являешься звездаболом.
      С врагами и соперниками всегда можно найти о чём поговорить и даже найти то, что Вас может объединять.Но с такой лицемерной мразью как ты, ни когда.
      Ты ни кто и на всю твою галиматью отвечать больше не собираюсь.С пустым местом не разговаривают.

      2
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      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Shotlandets86 25 августа 2018, 22:33

      а старая то почему, это регион, е б л а н....

      4
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Боцман59rus 25 августа 2018, 22:57

      А, так ты ещё и говно деревенское, которое к Москве примазывается. Всё понятно.)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > DVOK68 25 августа 2018, 22:59

      Какими? Влюблёнными в свинарник?)))

      Я, в отличие от вас, сектантов, могу говорить прямо и оставаться спокойным, при этом у меня нет двойных стандартов, что так развито в крючкохвостом лагере.)))

      Так что приложи огнетушитель к жопе и радуйся победке.)

      -2
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Мары 25 августа 2018, 23:02

      С врагами не о чем разговаривать, особенно, если они проповедуют двойные стандарты, не имеют принципов и не в состоянии трезво смотреть на вещи.



      Ты, конечно, можешь и дальше фантазировать оскорбления, но так и останешься никчёмным, поэтому я, с превеликим удовольствием, продолжу орать с твоих перлов, дурилка.)))

      -2
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      Рейтинг: +1021

      Фотон > Shotlandets86 26 августа 2018, 07:16

      А ведь ты прав. Пусть порадуются, а потом получат свое сполна. красножо... свиньи. Не могу понять, что значит "народная команда". Это когда весь народ за нее. Но сколько видел на своем веку, никто не болеет за спартак. За Динамо-да, За цска-да, за Локомотив - да.За Ротор, за Рубин. и т.д. А Спартак - это отстой. За них болеть , себя не уважать. Предатели.

      0
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      ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Фотон 26 августа 2018, 08:03

      Там просто куча безмозглого глорья, народа как бы много, но и дебилов, соответственно, больше в разы.

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > DVOK68 26 августа 2018, 08:57

      Когда нет аргументов, начинается перевод стрелок. Какой же ты жалкий сектантишка.)))

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон > Shotlandets86 26 августа 2018, 10:38

      Согласеню

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      Рейтинг: +1021

      Фотон > Shotlandets86 26 августа 2018, 10:39

      Будет им не только инсульт, но и инфаркт.

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон > Мары 26 августа 2018, 10:40

      Ай, как нехорошо.

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      Рейтинг: +1021

      Фотон > Shotlandets86 26 августа 2018, 10:41

      Присоединяюсь.

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон > Мары 26 августа 2018, 10:42

      А чо ты кипятишься?

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон > Shotlandets86 26 августа 2018, 10:45

      Точно.

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон > DVOK68 26 августа 2018, 10:47

      Извини, но не кони и не мусор предали свою Родину.

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > DVOK68 26 августа 2018, 11:06

      Конечно, тебе ж, стрелочнику, невдомёк, что ты стрелочник.)))

      -1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Фотон 26 августа 2018, 14:18

      А как не кипятиться, если мужик слово не держит.
      Это уже не мужик.
      Я например был уверен, что Спартак выиграет, но ни где не обозначил даже намёка на это.Ни слова плохого ты от меня про Динамо не найдёшь.А что этот упырь делает ?
      Короче если интересно, поищи сам.Уверяю найдёшь и не в малом количестве.

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Мары 26 августа 2018, 16:30

      Тебе какое-то обещание давали, убогий?

      Ты, если выдумываешь что-то, то обоснования продумай.)))

      Не перестаю орать с твоей никчёмности.)))

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 25 августа 2018, 21:34

      Как вас Спартак дерет, это детский сад и заслуги КБ в этом нет, а если вы Спартаку забиваете, это сразу все -бога за яйца поймали, сразу все супер мастера тристопол херов.)))

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > DVOK68 25 августа 2018, 21:42

      Согласен, впринципе ничего не сделали, а ошибки плод спартаковского давления, дальше играли по счету, что меня категорически выбешивает, но у нас в тренерах итальянец...
      и не будь место косяку Максименко, что б там рассказывал Хохлов с Луценко, любителем цемента.))

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      Рейтинг: +1021

      Фотон > Боцман59rus 26 августа 2018, 07:07

      Долбень

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