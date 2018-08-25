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    АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Брайтон». Салах забил гол

    «Ливерпуль» обыграл «Брайтон» в матче 3-го тура АПЛ со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард Мохамед Салах.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур

    Ливерпуль – Брайтон – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Салах, 23.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2018 21:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -24

      viktorssuslov 25 августа 2018, 23:53

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- https://ubit.link/8o3Gw

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      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 22:52

      Непростая победа Ливерпуля.

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      Рейтинг: +1591

      Almazovich > zigbert 26 августа 2018, 00:22

      Согласен!

      1
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      Рейтинг: +1307

      21082014 25 августа 2018, 21:31

      очень непростая победа.Брайтон-крепкий орешек,умеют грамотно обороняться.в самой концовке Алиссон спас команду от потери очков,начиная наглядно демонстрировать за что потрачены такие деньги.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 августа 2018, 21:30

      А "Брайтон" не подарок команда. Не случайно "МЮ" обыграла 3:2.

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