АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Брайтон». Салах забил гол

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- https://ubit.link/8o3Gw
«Ливерпуль» обыграл «Брайтон» в матче 3-го тура АПЛ со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард Мохамед Салах.
Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур
Ливерпуль – Брайтон – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Салах, 23.