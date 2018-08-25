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    Рыков забил «Спартаку» со своей половины поля

    Защитник «Динамо» Владимир Рыков забил гол со своей половины поля в матче 5-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

    Ворота «Спартака» защищал вратарь Александр Максименко.

    В текущем сезоне чемпионата России Рыков сыграл в пяти матчах и отметился одним голом. «Динамо» с шестью очками занимает восьмую строчку.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2018 21:05
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 26 августа 2018, 14:58

      Надеюсь,Черчесов проснётся и возьмёт Рыкова форвардом в сборную, вместо отравляющегося токсичными наколками Смолова,ставшего овощем.)Если Рыков способен забивать с соседней деревни,то уж с двадцати-то метров он и не глядя забьёт ! Трепещите,мировые гранды !

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 августа 2018, 11:30

      редко конечно удается подобное но тут Рыков грамотно воспользовался своей возможностью. ну а Максименко можно простить этот момент из-за неопытности.

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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 26 августа 2018, 02:34

      Вспомните как Селихов начинал в Спартаке, а потом начал вытаскивать нереальное и полностью заменил Реброва, надеюсь такая же судьба будет и у Максименко, у Спартака всегда были сильные вратари!!!!

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Вахахахаха 26 августа 2018, 08:00

      В Спартаке уже тысячу лет нет надёжного и стабильного вратаря, последним был Плетикоса.

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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen 25 августа 2018, 23:55

      И этот бездарь заикался о Барселоне?)) Ой ржу не могу)))

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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen 25 августа 2018, 23:54

      Надежда спартачка))) Это только начало.

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      Рейтинг: -24

      viktorssuslov 25 августа 2018, 23:53

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://cutter.li/bTF5Xp

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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 25 августа 2018, 23:26

      Максименко ещё не опытный лошок а Рыков опытный боец!!!

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      Рейтинг: +11241

      alp 25 августа 2018, 23:15

      шикарный гол.

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      Рейтинг: +10

      андрон 25 августа 2018, 23:12

      Красивый гол!

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 25 августа 2018, 23:08

      Забавно, что крючкохвостые тут поминают Льва Ивановича.

      Нашли, блин, повод, отмазать своего молокососа, сравнив с Легендой всего мирового футбола.

      Идиоты, ей Богу.

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      Рейтинг: +295

      akku > Shotlandets86 25 августа 2018, 23:31

      Яшин это Легенда нашего футбола, а Максименко конечно опыта в первую очередь и Удачи!!!!!

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > akku 25 августа 2018, 23:36

      Яшина знают, помнят и чтят во всём футбольном мире, не надо поправлять. Как есть, так и написано.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары > akku 2 сентября 2018, 23:43

      Чисто для информации.
      Палец вверх- +
      Палец вниз - -.
      И в следующий раз не путай.
      Пока.

      0
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