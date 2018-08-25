Рыков забил «Спартаку» со своей половины поля

Надеюсь,Черчесов проснётся и возьмёт Рыкова форвардом в сборную, вместо отравляющегося токсичными наколками Смолова,ставшего овощем.)Если Рыков способен забивать с соседней деревни,то уж с двадцати-то метров он и не глядя забьёт ! Трепещите,мировые гранды !
Защитник «Динамо» Владимир Рыков забил гол со своей половины поля в матче 5-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).
Ворота «Спартака» защищал вратарь Александр Максименко.
В текущем сезоне чемпионата России Рыков сыграл в пяти матчах и отметился одним голом. «Динамо» с шестью очками занимает восьмую строчку.
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— ZhuraWell (@TimZhur) 25 августа 2018 г.