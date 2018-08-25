Рыков забил «Спартаку» со своей половины поля

Защитник «Динамо» Владимир Рыков забил гол со своей половины поля в матче 5-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

Ворота «Спартака» защищал вратарь Александр Максименко.

В текущем сезоне чемпионата России Рыков сыграл в пяти матчах и отметился одним голом. «Динамо» с шестью очками занимает восьмую строчку.