Главный тренер «Хоффенхайма» перед игрой с «Баварией» нанес себе макияж

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман перед матчем первого тура Бундеслиги против «Баварии» (1:3) наложил себе перманентный макияж – тот, который не нужно смывать. Такое решение прокомментировал сам специалист.

«Не вижу в этом проблемы. Будучи мужчиной, решил сделать свой внешний вид лучше. Надеюсь, у меня получилось», – сказал тренер.

Нагельсман мог возглавить баварцев.