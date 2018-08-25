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    Главный тренер «Хоффенхайма» перед игрой с «Баварией» нанес себе макияж

    Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман перед матчем первого тура Бундеслиги против «Баварии» (1:3) наложил себе перманентный макияж – тот, который не нужно смывать. Такое решение прокомментировал сам специалист.

    «Не вижу в этом проблемы. Будучи мужчиной, решил сделать свой внешний вид лучше. Надеюсь, у меня получилось», – сказал тренер.

    Нагельсман мог возглавить баварцев.

    Источник: Twitter

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    25.08.2018 18:46
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 26 августа 2018, 07:30

      У нас Путин каждый день появляется на публике с ботоксом и в гриме.
      Все почему то считают это нормальным. Или тоже улюлюкать кто то начнет?

      1
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      Рейтинг: -24

      viktorssuslov 25 августа 2018, 23:54

      Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тpенaжерку и не сидя на изнурительных диетах,пoвеpьте этo сaмый инновациoнный спoсoб. вот мoй pезультaт за две недели! --- http://bazilik.com.ua/K1sgA

      -3
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 25 августа 2018, 21:24

      Скоро камингаут будет ,видимо, первый среди футбольных тренеров))

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 25 августа 2018, 20:03

      Ага, а некоторые твои сограждане не видят проблемы в других похожих вещах... А в итоге нехватку людей впопыхах замещают мигрантами. Ну ведь идиотизм чистой воды

      -1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > filosof sparty 26 августа 2018, 00:53

      Тебя то это каким местом задевает? Или в России мигрантов нет?

      2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 25 августа 2018, 19:44

      дело идёт к первому тренеру-трансгендеру?)

      2
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      Рейтинг: +58

      NEFTyanick 25 августа 2018, 19:13

      кококококкокококоо

      1
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      Рейтинг: +58

      NEFTyanick 25 августа 2018, 19:13

      ну п и з дэ ц

      2
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