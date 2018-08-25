Фанаты «Наполи» – Игуаину: «Ты меняешь клубы чаще, чем трусы»

Если бы после продажи Игуаина в Юве,в Наполи был приобретён форвард,исправно забивающий и затмивший собою Гонсало, то всей этой истерической агрессии было бы в разы меньше.ушел и ушёл..а так—понять их можно.от бессилия все.и зависти,в определенном смысле.
«Милан» прибыл в Неаполь на матч второго тура Серии А против «Наполи». Болельщики неаполитанцев обратились посредством баннера к нападающему миланцев Гонсало Игуаину.
«Ты меняешь футболки чаще, чем трусы», – обращаются болельщики «Наполи» к аргентинцу в письменной форме.
Южноамериканец играл в Неаполе с 2013 по 2016 годы (104 матча в Серии А, 71 гол).