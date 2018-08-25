Фанаты «Наполи» – Игуаину: «Ты меняешь клубы чаще, чем трусы»

«Милан» прибыл в Неаполь на матч второго тура Серии А против «Наполи». Болельщики неаполитанцев обратились посредством баннера к нападающему миланцев Гонсало Игуаину.

«Ты меняешь футболки чаще, чем трусы», – обращаются болельщики «Наполи» к аргентинцу в письменной форме.

Южноамериканец играл в Неаполе с 2013 по 2016 годы (104 матча в Серии А, 71 гол).