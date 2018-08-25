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    Фанаты «Наполи» – Игуаину: «Ты меняешь клубы чаще, чем трусы»

    «Милан» прибыл в Неаполь на матч второго тура Серии А против «Наполи». Болельщики неаполитанцев обратились посредством баннера к нападающему миланцев Гонсало Игуаину.

    «Ты меняешь футболки чаще, чем трусы», – обращаются болельщики «Наполи» к аргентинцу в письменной форме.

    Южноамериканец играл в Неаполе с 2013 по 2016 годы (104 матча в Серии А, 71 гол).

    Источник: Calciomercato

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    25.08.2018 01:36
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1364

      МВС 25 августа 2018, 11:37

      Если бы после продажи Игуаина в Юве,в Наполи был приобретён форвард,исправно забивающий и затмивший собою Гонсало, то всей этой истерической агрессии было бы в разы меньше.ушел и ушёл..а так—понять их можно.от бессилия все.и зависти,в определенном смысле.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 10:44

      У каждого футболиста своя судьба. Кто то всю карьеру играет в одной команде (такие встречаются редко), кто то меняет клуб (иногда не по своей воле) часто и обвинять в этом игрока не стоит. Так устроена футбольная жизнь.

      3
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 25 августа 2018, 09:57

      Фанаты придурки.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 августа 2018, 09:36

      это его право в какой клуб он хочет уйти, а болельщикам Наполи не стоит быть такими неблагодарными и помнить как он всегда выкладывался в играх за клуб и сколько для него сделал.

      3
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 25 августа 2018, 09:31

      Блин, да забыли бы уже про него.. Он же не их воспитанник, че прицепились.. Не понимаю таких фанатов

      2
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      Рейтинг: +136

      nailvakh 25 августа 2018, 09:29

      фанаты-мусор

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 25 августа 2018, 09:28

      Ну а что они ещё должны сказать Иудаину?.

      -1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 августа 2018, 07:29

      Это болеть за один клуб можно всю свою жизнь, но играть, тем более когда есть контракты и такие "лички", премиальные и подъёмные, очень редко кому удаётся. А уж тем более "легам".

      5
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      Рейтинг: +84

      kolbaser105 25 августа 2018, 03:34

      Вот и вся благодарность...

      3
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