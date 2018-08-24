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    Карпин пришел на пресс-конференцию в майке с ковром

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пришел на пресс-конференцию после матча пятого тура РПЛ против «Арсенала» (1:0) в майке, стилизованной под изображение ковра.

    Это отсылка к ковру, принесенному на предыдущий матч «Ростова» одним из болельщиков. Теперь «ковровая» форма стала для южан четвертым комплектом.

    Команда идет на втором месте РПЛ.

    Главный мем недели – ковер. С ним фотографируется Карпин, а «Ростов» выпустит форму

    Источник: Twitter

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    24.08.2018 22:05
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 26 августа 2018, 10:46

      Идиотизм продолжается! Ни когда не думал, что Карпин тоже станет идиотом...?!

      0
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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 25 августа 2018, 13:35

      Колхозный гламур.... бессмысленный и беспощадный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 09:53

      Все на полном серьезе.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 августа 2018, 09:18

      ковровый бум прям какой-то))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +53

      Чувак-007 25 августа 2018, 08:55

      Растовчане устроят ковровые мячометания ворота своих соперников... Удачи Ростовскому клубу. Мы помним ваш подвиг с ФК Барселона

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1236

      омск55 25 августа 2018, 06:20

      Валера верим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 25 августа 2018, 03:39

      И тут поехала крыша .....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон > VikNMar 25 августа 2018, 05:54

      Точно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 августа 2018, 00:36

      Есть диванная партия, есть коверная, а есть и подковерная. С Арсеналом последняя была. Волера с Левниковым под ковром совещались о чем-то?

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 25 августа 2018, 00:02

      Ковёр теперь и судей привлекает, что такие пенки ставят. Вот абсолютно ничейная игра, а Ростов в лидерах теперь, благодаря левому пенальти.

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон > Shotlandets86 25 августа 2018, 05:55

      За!

      0
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 > Shotlandets86 25 августа 2018, 07:25

      Можно подумать судьи постоянно помогают Ростову,он так же мог ошибиться и в пользу Арсенала.

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 24 августа 2018, 23:47

      Ковровая тема -- футболу не помеха -- болелам нравится и хорошо !!!

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