Карпин пришел на пресс-конференцию в майке с ковром

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пришел на пресс-конференцию после матча пятого тура РПЛ против «Арсенала» (1:0) в майке, стилизованной под изображение ковра.

Это отсылка к ковру, принесенному на предыдущий матч «Ростова» одним из болельщиков. Теперь «ковровая» форма стала для южан четвертым комплектом.

Команда идет на втором месте РПЛ.

Главный мем недели – ковер. С ним фотографируется Карпин, а «Ростов» выпустит форму