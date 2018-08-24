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  • Спортивный директор «Волгаря»: «Хотели попасть на «Зенит» в Кубке России. О лучшем жребии сложно было и мечтать»

Спортивный директор «Волгаря»: «Хотели попасть на «Зенит» в Кубке России. О лучшем жребии сложно было и мечтать»

24 августа 2018, 16:48
8

Спортивный директор «Волгаря» Олег Целовальников выразил радость по поводу того, что астраханцы сыграют с «Зенитом» в Кубке России.

Сегодня прошла жеребьевка 1/16 финала турнира.

«Это просто отлично! Из того квартета, который нам мог достаться, о лучшем жребии сложно было и мечтать. Мы и хотели попасть на «Зенит». Мы еще подогреем интерес к этой игре. Для наших молодых ребят сыграть с таким топом – превосходный стимул проявить себя. Чего уж там, для многих матч с таким соперником будет единственным в жизни.

Рассчитываем собрать полный стадион, 18 тысяч. После реконструкции аншлаг на нем был только дважды: понятно, на финале Кубка России, а также, когда тоже в рамках Кубка мы принимали ЦСКА. Кажется, в 2011 году. И, кстати, обыграли тогда армейцев. Внутри нашего амбициозного коллектива стояла задача пройти как можно дальше, чтобы привезти гранда, и это получилось. «Зенит» в Астрахани – это будет ажиотажно!» – сказал Целовальников.

Игры 1/16 финала Кубка России состоятся 26-27 сентября. Команды из РПЛ проведут матчи в гостях.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Волгарь Зенит
Комментарии (8)
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vick-north-west
1535121816
ФК Тамбов тоже два года назад попал на Зенит в 1/16. Проиграли 0:5, но зато стали грозой ФНЛ.
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alexis02lion
1535123454
Две команды с одним спонсором это будет интересно. Сколко сезонов команда называлась Волгарь-Газпром, хотя там и бышие игроки ЦСКА инрали и не только. Будем смотреть забьёт Семак на кубок страны или нет.
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спартач-тверь
1535123645
Зенит хотел а Волгарь попал
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Zenmaster
1535124192
Очень хотели -- и вам повезло !!!
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prezent2017
1535124352
18 тысяч соберете, не сомневаюсь. А еще авоську для голов подготовьте. Полная будет.
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KARAT777
1535133958
денег хоть поднимут на болельщиках
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Обер-КанцлерЪ
1535134752
Если Лодыгин будет на воротах - то у Волгаря хороший шанс пройти дальше!
Ответить
Фотон
1535166941
Волгарь, вперед!
Ответить
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