Спортивный директор «Волгаря»: «Хотели попасть на «Зенит» в Кубке России. О лучшем жребии сложно было и мечтать»

Спортивный директор «Волгаря» Олег Целовальников выразил радость по поводу того, что астраханцы сыграют с «Зенитом» в Кубке России.

Сегодня прошла жеребьевка 1/16 финала турнира.

«Это просто отлично! Из того квартета, который нам мог достаться, о лучшем жребии сложно было и мечтать. Мы и хотели попасть на «Зенит». Мы еще подогреем интерес к этой игре. Для наших молодых ребят сыграть с таким топом – превосходный стимул проявить себя. Чего уж там, для многих матч с таким соперником будет единственным в жизни.

Рассчитываем собрать полный стадион, 18 тысяч. После реконструкции аншлаг на нем был только дважды: понятно, на финале Кубка России, а также, когда тоже в рамках Кубка мы принимали ЦСКА. Кажется, в 2011 году. И, кстати, обыграли тогда армейцев. Внутри нашего амбициозного коллектива стояла задача пройти как можно дальше, чтобы привезти гранда, и это получилось. «Зенит» в Астрахани – это будет ажиотажно!» – сказал Целовальников.

Игры 1/16 финала Кубка России состоятся 26-27 сентября. Команды из РПЛ проведут матчи в гостях.