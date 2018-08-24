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    Спортивный директор «Волгаря»: «Хотели попасть на «Зенит» в Кубке России. О лучшем жребии сложно было и мечтать»

    Спортивный директор «Волгаря» Олег Целовальников выразил радость по поводу того, что астраханцы сыграют с «Зенитом» в Кубке России.

    Сегодня прошла жеребьевка 1/16 финала турнира.

    «Это просто отлично! Из того квартета, который нам мог достаться, о лучшем жребии сложно было и мечтать. Мы и хотели попасть на «Зенит». Мы еще подогреем интерес к этой игре. Для наших молодых ребят сыграть с таким топом – превосходный стимул проявить себя. Чего уж там, для многих матч с таким соперником будет единственным в жизни.

    Рассчитываем собрать полный стадион, 18 тысяч. После реконструкции аншлаг на нем был только дважды: понятно, на финале Кубка России, а также, когда тоже в рамках Кубка мы принимали ЦСКА. Кажется, в 2011 году. И, кстати, обыграли тогда армейцев. Внутри нашего амбициозного коллектива стояла задача пройти как можно дальше, чтобы привезти гранда, и это получилось. «Зенит» в Астрахани – это будет ажиотажно!» – сказал Целовальников.

    Игры 1/16 финала Кубка России состоятся 26-27 сентября. Команды из РПЛ проведут матчи в гостях.

    Источник: «Матч ТВ»

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    24.08.2018 16:48
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 25 августа 2018, 06:15

      Волгарь, вперед!

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 24 августа 2018, 21:19

      Если Лодыгин будет на воротах - то у Волгаря хороший шанс пройти дальше!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 24 августа 2018, 21:05

      денег хоть поднимут на болельщиках

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 августа 2018, 18:25

      18 тысяч соберете, не сомневаюсь. А еще авоську для голов подготовьте. Полная будет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 24 августа 2018, 18:23

      Очень хотели -- и вам повезло !!!

      2
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 24 августа 2018, 18:14

      Зенит хотел а Волгарь попал

      2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 24 августа 2018, 18:10

      Две команды с одним спонсором это будет интересно. Сколко сезонов команда называлась Волгарь-Газпром, хотя там и бышие игроки ЦСКА инрали и не только. Будем смотреть забьёт Семак на кубок страны или нет.

      2
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 24 августа 2018, 17:43

      ФК Тамбов тоже два года назад попал на Зенит в 1/16. Проиграли 0:5, но зато стали грозой ФНЛ.

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