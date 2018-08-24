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    Луценко: «Ташаев? В лицо плевать ему точно не буду»

    Нападающий «Динамо» Евгений Луценко спокойно относится к переходу своего бывшего одноклубника Александра Ташаева в «Спартак».

    Матч пятого тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» состоится в субботу, 25 августа, в 19:00 по московскому времени.

    – Что при встрече скажете Ташаеву?

    – На футбольном поле?

    – Возможно, на разминке перед матчем.

    – Ну а что я могу сказать? Спрошу у него, как дела, пожелаю ему удачи и обойтись без травм. В лицо плевать ему точно не буду.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.08.2018 08:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 25 августа 2018, 11:46

      Как будто спросить больше нечего))) всю неделю накручивают перед матчем..

      0
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      Рейтинг: +67326

      portero 24 августа 2018, 18:10

      нормально ответил, только выдернули фразу для провокации в заголовок

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 августа 2018, 16:10

      По моему там по поводу Ташаева всю команду накрутили.Кто там ещё по поводу Александра не высказался ? Старшая посудомойка ? - Спросим.Обязательно.

      А вообще конечно это не журналистика, а провоцирование срача.
      Всем желаю хорошей и красивой игры.
      И без травм пожалуйста.Сезон длинный.Клубам нужна хорошая обойма игроков на все турниры.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 августа 2018, 11:03

      опять журналюги провокациями занимаются перед игрой и пытаются стравить.

      7
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 24 августа 2018, 10:08

      Вот жешь черти журналюгские, нет бы о спорте спрашивать, а они Дом-3 разводят.

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 24 августа 2018, 09:39

      опять журналюги эту тему мнут как яйца, прям не дерби Спартак - Динамо будет, а Ташаев - Динамо, если уж так это интересно, пусть тогда от спартачей на поле останутся Зобнин с Ташаевым, динамовцы сами между собой разберутся, ну можно еще Комбарика оставить как нейтрального )))

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 августа 2018, 08:56

      Мне есть, что сказать тем кто такие опросы задаёт, но на сайте есть дети и женщины...

      8
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Рубик Докоян 24 августа 2018, 09:28

      Поддержу! К чему задавать такие вопросы и провоцировать неприязнь?

      7
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