Луценко: «Ташаев? В лицо плевать ему точно не буду»

Как будто спросить больше нечего))) всю неделю накручивают перед матчем..
Нападающий «Динамо» Евгений Луценко спокойно относится к переходу своего бывшего одноклубника Александра Ташаева в «Спартак».
Матч пятого тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» состоится в субботу, 25 августа, в 19:00 по московскому времени.
– Что при встрече скажете Ташаеву?
– На футбольном поле?
– Возможно, на разминке перед матчем.
– Ну а что я могу сказать? Спрошу у него, как дела, пожелаю ему удачи и обойтись без травм. В лицо плевать ему точно не буду.