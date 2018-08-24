Луценко: «Ташаев? В лицо плевать ему точно не буду»

Нападающий «Динамо» Евгений Луценко спокойно относится к переходу своего бывшего одноклубника Александра Ташаева в «Спартак».

Матч пятого тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» состоится в субботу, 25 августа, в 19:00 по московскому времени.

– Что при встрече скажете Ташаеву?

– На футбольном поле?

– Возможно, на разминке перед матчем.

– Ну а что я могу сказать? Спрошу у него, как дела, пожелаю ему удачи и обойтись без травм. В лицо плевать ему точно не буду.