Крыховяк: «Локомотив» хочет побеждать и взять свое в матче с «Анжи»

Новичок «Локомотива» полузащитник Гжегож Крыховяк рассчитывает продлить победную серию в предстоящем матче пятого тура РПЛ против «Анжи».

«Мы хотим продолжить побеждать и взять свое в матче с «Анжи». Для нас очень важно получить три очка в предстоящей встрече. Мы должны порадовать наших болельщиков на своем стадионе», – считает Крыховяк.

Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Анжи» состоится в воскресенье, 26 августа, в 19:00 по московскому времени.