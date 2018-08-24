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    Крыховяк: «Локомотив» хочет побеждать и взять свое в матче с «Анжи»

    Новичок «Локомотива» полузащитник Гжегож Крыховяк рассчитывает продлить победную серию в предстоящем матче пятого тура РПЛ против «Анжи».

    «Мы хотим продолжить побеждать и взять свое в матче с «Анжи». Для нас очень важно получить три очка в предстоящей встрече. Мы должны порадовать наших болельщиков на своем стадионе», – считает Крыховяк.

    Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Анжи» состоится в воскресенье, 26 августа, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    24.08.2018 08:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +28

      УРДАН 24 августа 2018, 14:47

      ну в таком случии желаю удачи Анжи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 24 августа 2018, 11:37

      Если "Локо" не разгромит "Анжи", погрязшего в куче проблем, то болельщики москвичей этого просто не поймут. Пора показывать чемпионский футбол!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 24 августа 2018, 09:41

      надо побеждать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 24 августа 2018, 08:34

      Тут отгружать надо как минимум три мяча

      0
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