Сестра Влашича: «Никола доволен тем, как его приняли в ЦСКА. Это клуб с большим сердцем»

Бланка Влашич, сестра полузащитника ЦСКА Николы Влашича, поделилась мнением о переходе брата в российский клуб.

«Мне было очень приятно узнать, что Никола отправляется в Москву. Я знала, что он получит больше шансов играть и сможет развить свой невероятный потенциал.

Конечно, я слышала о ЦСКА! Это отличный клуб с большим сердцем. Это мое первое впечатление. И я уверена, что Никола очень быстро адаптируется. К сожалению, я не смогла найти прямой эфир первой игры Николы за ЦСКА, хотя я очень старалась. Я звонила своему папе, который был на стадионе, и не переставала следить за счетом в социальных сетях.

Никола очень доволен тем, как его приняли, он в настоящем восторге. Он хочет играть, он боец, и он выложится на сто процентов в играх за ЦСКА», – сказал Бланка Влашич.

Влашич перешел в ЦСКА из «Эвертона» на правах аренды до конца сезона.