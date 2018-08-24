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    Сестра Влашича: «Никола доволен тем, как его приняли в ЦСКА. Это клуб с большим сердцем»

    Бланка Влашич, сестра полузащитника ЦСКА Николы Влашича, поделилась мнением о переходе брата в российский клуб.

    «Мне было очень приятно узнать, что Никола отправляется в Москву. Я знала, что он получит больше шансов играть и сможет развить свой невероятный потенциал.

    Конечно, я слышала о ЦСКА! Это отличный клуб с большим сердцем. Это мое первое впечатление. И я уверена, что Никола очень быстро адаптируется. К сожалению, я не смогла найти прямой эфир первой игры Николы за ЦСКА, хотя я очень старалась. Я звонила своему папе, который был на стадионе, и не переставала следить за счетом в социальных сетях.

    Никола очень доволен тем, как его приняли, он в настоящем восторге. Он хочет играть, он боец, и он выложится на сто процентов в играх за ЦСКА», – сказал Бланка Влашич.

    Влашич перешел в ЦСКА из «Эвертона» на правах аренды до конца сезона.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.08.2018 00:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 августа 2018, 08:17

      Аренда есть аренда. А осадочек то точно остался.

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 24 августа 2018, 07:18

      время и игры покажут, что за фрукт...

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 24 августа 2018, 06:37

      Это только аренда...

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