Дзюба: «Матч с «Мольде»? У русских так обычно: сами себе придумываем, а потом героически преодолеваем»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал результат первого матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Мольде» (3:1).

– Отыгрываться уже становится привычкой? Для вас это комфортная ситуация?

– Ну, не комфортная, но характер проявляем. Знаете, как у нас обычно у русских: сами себе придумываем, а потом героически преодолеваем. В целом, хотелось бы, чтобы все чуть-чуть полегче было.

Дзюба снова вытащил «Зенит». Какой же он классный!