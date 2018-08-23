Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба: «Матч с «Мольде»? У русских так обычно: сами себе придумываем, а потом героически преодолеваем»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал результат первого матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Мольде» (3:1).

    – Отыгрываться уже становится привычкой? Для вас это комфортная ситуация?

    – Ну, не комфортная, но характер проявляем. Знаете, как у нас обычно у русских: сами себе придумываем, а потом героически преодолеваем. В целом, хотелось бы, чтобы все чуть-чуть полегче было.

    Дзюба снова вытащил «Зенит». Какой же он классный!

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.08.2018 22:11
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 24 августа 2018, 16:02

      Не без нервов, конечно! Но, молодцы!!! Вопрос? Почему играть начинаете с 60 минуты?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      somn 24 августа 2018, 10:26

      Надо играть с первых секунд, не зависимо от класса соперника.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 августа 2018, 10:22

      желательно бы в следующие разы ничего себе не придумывать и не нервировать болельщиков своих и чужих команд (которые за Зенит в еврокубках болеют) а сразу с первого тайма воплощать свой план в игре.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 24 августа 2018, 08:35

      Надо признать ,Дзюба сейчас поймал "кураж".

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 24 августа 2018, 06:10

      ИУДА ОН И КОМАНДУ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ ПРОДАСТ ГДЕ БАБЛА БОЛЬШЕ СУНУТ ЛАПШУ ВЕШАЕТ БАКЛАНАМ БАКЛАНЫ ЕСТЬ БАКЛАНЫ

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон > SEREGA 64 24 августа 2018, 08:29

      Зачем ругаешся?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 24 августа 2018, 05:47

      я же говорил,что Дзюба русский.А кто то мне тут втирал,что он на половину украинец,на половину чуваш..(а в итоге всё равно русский)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 24 августа 2018, 00:10

      Главное победа.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -38

      anatomarkov 23 августа 2018, 23:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хотите прокачать свое тело, сделать его красивым как у спортсменов и моделей ?
      Уникальный способ миостимуляции позволяет это сделать без занятия спортом и диет, без таблеток и чудо препаратов. Уже через 2 недели вы уберете живот и подкачаете пресс, подкачаете руки, ноги и спину, а так же скинете пару килограмм и ничего делать вам не придется. Сам был в шоке пока не попробовал, весь процесс и результаты читайте у меня в блоге --- https://piar.life/blog

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 > anatomarkov 23 августа 2018, 23:30

      anatomarkov,а у меня встречное предложение:
      а не хочешь ли ты прокачать себе мозги?
      сделать их красивыми..
      может тогда до тебя добежит,что здесь тебе не фитнесс клуб для сосок,сгинь чума!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 23 августа 2018, 23:02

      На счёт героических преодолений он прав.
      На все сто.

      PS: пожалел бы нервы питерских болельщиков.Они ж ведь не железные. :-))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 23 августа 2018, 22:58

      Героически преодолели -- УРА !!!

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11