Руни: «Готов поставить, что «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов»

Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни готов поставить на то, что «Ювентус» станет победителем Лиги чемпионов в этом сезоне.

«Любая команда, которая получает в свои ряды Роналду, заметно усиливается. Появление такого игрока – отличный бонус для всей итальянской лиги. Я уверен, что он будет делать то же самое, что и все последние десять лет: забивать голы.

Я готов поставить на то, что «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов, поскольку там теперь есть Роналду», – цитирует Руни CNN.