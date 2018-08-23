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    Руни: «Готов поставить, что «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов»

    Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни готов поставить на то, что «Ювентус» станет победителем Лиги чемпионов в этом сезоне.

    «Любая команда, которая получает в свои ряды Роналду, заметно усиливается. Появление такого игрока – отличный бонус для всей итальянской лиги. Я уверен, что он будет делать то же самое, что и все последние десять лет: забивать голы.

    Я готов поставить на то, что «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов, поскольку там теперь есть Роналду», – цитирует Руни CNN.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2018 10:23
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36

      AEerr 29 августа 2018, 02:38

      Такой шанс у них теперь есть!

      0
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      Рейтинг: +36

      AEerr 29 августа 2018, 02:37

      Я думаю что с Роналду такое очень даже возможно! Не скажу прям то 100% выиграют но 88-90% дать могу тако

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 29 августа 2018, 00:48

      Посмотрим , посмотрим!

      0
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 23 августа 2018, 16:20

      Главное,чтобы такие бескрайние надежды на Роналду не возлагали игроки Ювентуса.Расхолаживает такое.

      0
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 23 августа 2018, 15:07

      Нет не возьмет 100% запомните мои слова.

      1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 23 августа 2018, 12:04

      Кто мешает тебе, Уэйн, раз готов? Заложи и распродай все что у тебя есть и поставь кругленькую сумму на победу Юве в ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 23 августа 2018, 11:41

      Рановато,может на будущий год,хоть Роналдатор и монстр,но не настолько,чтобы сразу с лета и здесь все выиграть,хотя...все возможно и если таковое случится,то просто он не только великий талант,но еще и самый большой везун...

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 23 августа 2018, 11:33

      Что то я сомневаюсь ...

      0
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 23 августа 2018, 10:31

      Англичаны победит

      0
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