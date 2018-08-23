Зе Луиш попросил не вызывать его в сборную Кабо-Верде в сентябре

Форвард «Спартака» Зе Луиш обратился в Федерацию футбола Кабо-Верде с просьбой не вызывать его в национальную команду в сентябре, сообщает A Nação.

9 сентября сборной предстоит сыграть с Лесото в отборочном турнире Кубка Африки.

Нападающий российского клуба объяснил такое решение личными причинами. В Федерации пошли навстречу игроку, разрешив не приезжать на этот матч.

На счету Зе Луиша 17 матчей и два забитых гола в составе сборной Кабо-Верде.