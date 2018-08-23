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    Зе Луиш попросил не вызывать его в сборную Кабо-Верде в сентябре

    Форвард «Спартака» Зе Луиш обратился в Федерацию футбола Кабо-Верде с просьбой не вызывать его в национальную команду в сентябре, сообщает A Nação.

    9 сентября сборной предстоит сыграть с Лесото в отборочном турнире Кубка Африки.

    Нападающий российского клуба объяснил такое решение личными причинами. В Федерации пошли навстречу игроку, разрешив не приезжать на этот матч.

    На счету Зе Луиша 17 матчей и два забитых гола в составе сборной Кабо-Верде.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2018 06:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 23 августа 2018, 17:55

      Верное решение в любом случае. Надо сконцентрироваться на игре с командой.

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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 17:50

      Там и без него есть кому играть.

      1
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      Рейтинг: +209

      Горький565 23 августа 2018, 09:54

      Красава, потом попросит что б в Спартак не вызывали. Поди уж самый богатый Кабо-Вердец.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Горький565 23 августа 2018, 10:18

      А потоооооооом - попросит, чтобы его Барселона вызвала)

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      Рейтинг: +17859

      ilichkadr 23 августа 2018, 09:02

      Да, уж......... две крутых футбольных державы. Если королевство Лесото знал ещё со школьной скамьи, то Кабо-Верде пришлось с лупой искать на карте. Население всего-то полмиллиона человек, 3 московских двора.

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