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    Фанаты «Аякса» облили игрока киевского «Динамо» Бурду пивом

    Болельщики «Аякса» во время первого матча четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов против украинского «Динамо» облили игрока соперника пивом. Это случилось после забитого киевлянами гола.

    Досталось защитнику Никите Бурде, до которого долетел напиток. При этом гол забил другой футболист.

    Динамовцы забили на 15 минуте.

    Источник: Twitter

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    22.08.2018 23:33
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 23 августа 2018, 08:50

      Прикольная хохмочка- Бурду пивом. Ну хоть не бурдой (то-бишь брагой) облили.

      1
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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen 23 августа 2018, 08:49

      Ну, может это в знак уважения. Пиво ведь не моча, если оно не российское)

      -3
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 > Dieter Günther Bohlen 23 августа 2018, 09:07

      Блин как вы достали хренопатриоты незалежной, вы говорите про промывание мозгов первым каналом в России, я телек сколько смотрю, 1 канал очень редко павда, там про Украину и слова не говорят, а вы прям в каждом своем коменте хотите обгадить все что связано с Россией, облить грязью, обозвать, и радуетесь этому. А потом начинаете возмущаться что на вас начинают выливать обратно всю эту грязь....
      P.S. не все российское пиво плохое, не покупай бутылочное которое год храниться, бери живое на пивоварнях...

      3
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 > Dieter Günther Bohlen 23 августа 2018, 09:35

      Епать ты м.у.д.л.о... Хохлопадла
      Лишь бы Россию задеть....

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 23 августа 2018, 06:00

      Значит было за что. Видно по его жестам в сторону болел.

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 23 августа 2018, 04:58

      Хоть пивка грызанул. А вообще-то некрасиво.

      1
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      Рейтинг: +128

      Jackson88 23 августа 2018, 03:58

      привет из Крыма))))

      0
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      Рейтинг: +128

      Jackson88 23 августа 2018, 03:57

      красавы)

      -2
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