Фанаты «Аякса» облили игрока киевского «Динамо» Бурду пивом

Болельщики «Аякса» во время первого матча четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов против украинского «Динамо» облили игрока соперника пивом. Это случилось после забитого киевлянами гола.

Досталось защитнику Никите Бурде, до которого долетел напиток. При этом гол забил другой футболист.

Динамовцы забили на 15 минуте.