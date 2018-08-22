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    Агент: «Переход Туре в «Локомотив» возможен»

    Агент защитника «Нанта» Абдулайе Туре Джордж Ледерер прокомментировал информацию, что игрок может перейти в «Локомотив». Представитель не стал исключать такое развитие событий.

    «Возможность перехода в московский «Локомотив» присутствует, но у нас есть и другие варианты, в том числе из Германии. Кроме того, к игроку всю весну и лето проявляют большой интерес клубы английской Премьер-лиги.

    Пока сделка не заключена ни с кем. Сумма, которая устроит «Нант», будет важным фактором в этой сделке», – сказал Ледерер.

    В прошлом сезоне Лиги 1 игрок провел 36 матчей, забив один гол и сделав одну результативную передачу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.08.2018 21:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 августа 2018, 22:54

      Пусть переходит границу, мы коридор организуем. Цена договорная...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 22 августа 2018, 22:00

      Второй раз за день от этой фамилии подпрыгнул...

      3
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