Агент: «Переход Туре в «Локомотив» возможен»

Агент защитника «Нанта» Абдулайе Туре Джордж Ледерер прокомментировал информацию, что игрок может перейти в «Локомотив». Представитель не стал исключать такое развитие событий.

«Возможность перехода в московский «Локомотив» присутствует, но у нас есть и другие варианты, в том числе из Германии. Кроме того, к игроку всю весну и лето проявляют большой интерес клубы английской Премьер-лиги.

Пока сделка не заключена ни с кем. Сумма, которая устроит «Нант», будет важным фактором в этой сделке», – сказал Ледерер.

В прошлом сезоне Лиги 1 игрок провел 36 матчей, забив один гол и сделав одну результативную передачу.