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Уткин: «Краснодар», смиритесь. Вас будут душить даже дома»

22 августа 2018, 15:26
45

Телекомментатор Василий Уткин высказался в адрес «Краснодара». Ранее клуб опубликовал видео спорных моментов матча со «Спартаком» (0:1), а также обратился к руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову.

«Чего хочет добиться «Краснодар, я не понимаю. Друзья мои, смиритесь. В этом ваша роль, в этом ваша функция. Да, вас будут душить даже у вас дома. Да, вы знали, на что вы шли. Да, Сергей Николаевич Галицкий, для вас это тоже не новость, в конце концов. Вам десяток лет не позволяли открывать магазины сети «Магнит» в Москве. И для вас новость, что столица относится к вам предвзято? Нет.

Кто я такой, чтобы давать советы. Но мне бы было понятно, если бы Мурад Мусаев, молодой тренер, который имеет прямое отношение к воспитанию молодого поколения игроков «Краснодара», расчекрыжит, например, кресло на тренерской скамейке или что-нибудь еще подобное деструктивное, но безобидное для окружающих сделает. Или выругается, в конце концов, матом, за это штраф заплатит. Было бы понятно, если бы Сергей Галицкий — опытный взрослый человек — защищал свою молодую команду. Это и давало бы ей пример и ощущение защищенности.

Я точно понимаю, что этот подсчет количества приезда Лапочкина, точная геолокация места в штрафной, на которую «Краснодару» нельзя заходить, и, самое главное, апелляция к Егорову — это полная ахинея», — сказал Уткин.

«Краснодар», хватит ныть. В проблемах виноваты не судьи

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Краснодар Уткин Василий
Комментарии (45)
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Боцман59rus
1534941559
лучшее оправдание перед болельщиками, свалить все на судейство, наснимать высосанные из пальца "спорные" моменты и кричать на всю футбольную Россию : все пропало нас сплавляют!!! - позорище, а не быки, скорее дойная телочка,))))
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Project Бабангида
1534941742
за что я всегда уважал васю , так это за то что даже такое чуждое футболу слово как "геолокация" без проблем найдёт своё применение в его футбольных эпосах
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Krasnodar 123
1534942423
Апелляция к Егорову это все равно что жаловаться Гитлеру на гестапо!
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kolyma999
1534942890
Да никто не душит ваш Краснодар что ахинею то нести?Что же Рубин то не душили?Был же чемпионом и не раз.Просто у Краснодара амбиций выше крыши,но для их достижения надо пахать и пахать...Ведь проще же назначить всех крайними.Короче не будет с быков толку,сами себя в дерьмо загнали.
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Eddyson
1534943132
Сам Васисуалий смирился, что его простотина придушила и отовсюду пинают, так теперь и других в подобном подозревает.
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hevbn 28
1534943748
Уткин прав в том, что не должен серьёзный клуб устраивать "истерик " по поводу довольно спорных эпизодов , ведь например ПСЖ и Бавария не устраивали таких "истерик" после того, что с ними сделали судьи в матчах с Барсой и Реалом соответственно . Это болельщики могут "истерить" после матчей потому ,что это часть боления ,но клуб и игроки которые претендуют на что то серьёзное так себя вести на могут , как мне кажется . Пока у нас это не поймут скандалы с судейством будут продолжаться .
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доктор 48
1534946524
Ай да Вася!! Ай да сукин сын!! Не в бровь ,а в глаз!!
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Cupota
1534946936
Василий, закусывайте и не волнуйтесь так громко! В вашем положении давление или сердце могут крякнуть.
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Lenin26
1534951084
Вася к сожалению прав,пиши не пиши,жалуйся не жалуйся нечего не измениться,ставить левые пенальти,свистеть, не давать жёлтые карточки и всё это в пользу ЦСКА и Спартака стало обыденным делом,и все столичные эксперты и журналюги также язык в жопу засовываю,буквально недавно Марио картинно падает в штрафной и ставят пенальти и все молчат,помню Кутепов Дзюбу в штрафной буквально борцовским приёмом валит и нечего и таких примеров море,за то случись что то подобное не в их пользу,столько вони поднимается!!!, вот ей богу обидно!!!Правила должны быть едины для всех,не справляются русские судьи,значит приглашайте из-за рубежа,может тогда вам стыдно станет!!
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OfaZavr
1534953490
вот здесь глупостей нагородил Василий, у него есть доказательства что Краснодар душат? если да предъявите а коли нет то это все просто треп.
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