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    Уткин: «Краснодар», смиритесь. Вас будут душить даже дома»

    Телекомментатор Василий Уткин высказался в адрес «Краснодара». Ранее клуб опубликовал видео спорных моментов матча со «Спартаком» (0:1), а также обратился к руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову.

    «Чего хочет добиться «Краснодар, я не понимаю. Друзья мои, смиритесь. В этом ваша роль, в этом ваша функция. Да, вас будут душить даже у вас дома. Да, вы знали, на что вы шли. Да, Сергей Николаевич Галицкий, для вас это тоже не новость, в конце концов. Вам десяток лет не позволяли открывать магазины сети «Магнит» в Москве. И для вас новость, что столица относится к вам предвзято? Нет.

    Кто я такой, чтобы давать советы. Но мне бы было понятно, если бы Мурад Мусаев, молодой тренер, который имеет прямое отношение к воспитанию молодого поколения игроков «Краснодара», расчекрыжит, например, кресло на тренерской скамейке или что-нибудь еще подобное деструктивное, но безобидное для окружающих сделает. Или выругается, в конце концов, матом, за это штраф заплатит. Было бы понятно, если бы Сергей Галицкий — опытный взрослый человек — защищал свою молодую команду. Это и давало бы ей пример и ощущение защищенности.

    Я точно понимаю, что этот подсчет количества приезда Лапочкина, точная геолокация места в штрафной, на которую «Краснодару» нельзя заходить, и, самое главное, апелляция к Егорову — это полная ахинея», — сказал Уткин.

    «Краснодар», хватит ныть. В проблемах виноваты не судьи

    Источник: YouTube

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    22.08.2018 15:26
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 13:48

      Всю неделю идут отклики по этой нашумевшей игре. Ну а Уткин только что проснулся.

      2
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 22 августа 2018, 21:23

      Хватит вам уже мусолить этот матч. Было нарушение не было. У каждой Московской и Зенита команды есть свой судья. Просто посмотрите, без судей команда не становится чемпионом. Это доказывают еврокубки. Но опять же, если команда сильнее ей не помогут судьи.

      4
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      Рейтинг: +597

      Krd123 > РМЗ 22 августа 2018, 23:31

      Согласен

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 августа 2018, 21:16

      Всё верно.Вспоминаем Зенит-Ростов

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 22 августа 2018, 20:29

      В 90-е уже предлагали вывести московские клубы в отдельную лигу и пускай там себе соревнуются. Там можно и отдельный канал с трансляциями по 1000 руб за матч организовать и лигу обозвать например КЦЛР (королевско царская лига России) ну что бы ЧВС зашкаливал и будет счастье. Судьи будут ездить на золотых майбахах на матч, пол стадиона дисциплинированных фанатов с одной стороны, половина стадиона фанатов соперника с другой, будут друг другу петь песни.
      Так ведь нет, не хотят.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 августа 2018, 18:58

      вот здесь глупостей нагородил Василий, у него есть доказательства что Краснодар душат? если да предъявите а коли нет то это все просто треп.

      5
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      Рейтинг: +1430

      Freyd > altair2004 22 августа 2018, 20:40

      Прекращял бы ты нытье.в защиту Краснодара,бесполезно.недоказуемо,Хайли лайкли

      2
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      Рейтинг: +1430

      Freyd > altair2004 22 августа 2018, 20:46

      Я болею за Спартак с 89 года,и мне интересно что же со творил он с этим краснодаром?

      3
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      Рейтинг: +1430

      Freyd > altair2004 22 августа 2018, 20:47

      Это как щяс у России требуют признать то. что не было

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > altair2004 23 августа 2018, 09:44

      это все ваши подозрения и обиды но не доказательства, предъявите как говориться факты о заговоре и что именно только вас душат. что конечно же сделать не сможете а только разглагольствовать. глупо стоять на своем когда ну всем адекватным (кто только не высказался уже на эту тему и все факты не в пользу Краснодара) видно и понятно что судья все сделал по делу, ничего специально не выдумывая.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > TOMSON 23 августа 2018, 09:49

      а вот предъявите вначале настоящие доказательства а не свои подозрения тогда и посмотрим.

      3
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      Рейтинг: +96

      vlad10180v 22 августа 2018, 18:31

      когда уже эту утку удавят

      -2
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 22 августа 2018, 18:25

      Терпеть не могу Уткина, но он прав.

      5
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 22 августа 2018, 18:18

      Вася к сожалению прав,пиши не пиши,жалуйся не жалуйся нечего не измениться,ставить левые пенальти,свистеть, не давать жёлтые карточки и всё это в пользу ЦСКА и Спартака стало обыденным делом,и все столичные эксперты и журналюги также язык в жопу засовываю,буквально недавно Марио картинно падает в штрафной и ставят пенальти и все молчат,помню Кутепов Дзюбу в штрафной буквально борцовским приёмом валит и нечего и таких примеров море,за то случись что то подобное не в их пользу,столько вони поднимается!!!, вот ей богу обидно!!!Правила должны быть едины для всех,не справляются русские судьи,значит приглашайте из-за рубежа,может тогда вам стыдно станет!!

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 22 августа 2018, 18:17

      Уткосян опять с умничал,сколько тебе Вася говорить можно,будь ПРОЩЕ и люди к тебе потянутся...

      0
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      Рейтинг: +223

      Cupota 22 августа 2018, 17:08

      Василий, закусывайте и не волнуйтесь так громко! В вашем положении давление или сердце могут крякнуть.

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