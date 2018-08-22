Уткин: «Краснодар», смиритесь. Вас будут душить даже дома»

Телекомментатор Василий Уткин высказался в адрес «Краснодара». Ранее клуб опубликовал видео спорных моментов матча со «Спартаком» (0:1), а также обратился к руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову.

«Чего хочет добиться «Краснодар, я не понимаю. Друзья мои, смиритесь. В этом ваша роль, в этом ваша функция. Да, вас будут душить даже у вас дома. Да, вы знали, на что вы шли. Да, Сергей Николаевич Галицкий, для вас это тоже не новость, в конце концов. Вам десяток лет не позволяли открывать магазины сети «Магнит» в Москве. И для вас новость, что столица относится к вам предвзято? Нет.

Кто я такой, чтобы давать советы. Но мне бы было понятно, если бы Мурад Мусаев, молодой тренер, который имеет прямое отношение к воспитанию молодого поколения игроков «Краснодара», расчекрыжит, например, кресло на тренерской скамейке или что-нибудь еще подобное деструктивное, но безобидное для окружающих сделает. Или выругается, в конце концов, матом, за это штраф заплатит. Было бы понятно, если бы Сергей Галицкий — опытный взрослый человек — защищал свою молодую команду. Это и давало бы ей пример и ощущение защищенности.

Я точно понимаю, что этот подсчет количества приезда Лапочкина, точная геолокация места в штрафной, на которую «Краснодару» нельзя заходить, и, самое главное, апелляция к Егорову — это полная ахинея», — сказал Уткин.

«Краснодар», хватит ныть. В проблемах виноваты не судьи