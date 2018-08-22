Влашич: «Уровень футбола в РПЛ очень приличный. Но сравнивать с АПЛ сложно»

Новичок ЦСКА Никола Влашич поделился впечатлениями от игры в России. Хорватский полузащитник, арендованный из «Эвертона», дебютировал за армейцев в матче 4-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (3:0).

– У вас уже сложилось впечатление об уровне российского чемпионата?

– На мой взгляд, он очень приличный. Сложно сравнивать с английской Премьер-лигой, но точно значительно выше хорватского первенства, где я ранее выступал. Очень много борьбы, стыков, минимум пространства и времени для принятия решений. А еще я хочу особо отметить наш домашний стадион. Он великолепен! Классная обстановка, отличная поддержка, болельщики гонят команду вперед. Настоящая футбольная атмосфера!