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    Влашич: «Уровень футбола в РПЛ очень приличный. Но сравнивать с АПЛ сложно»

    Новичок ЦСКА Никола Влашич поделился впечатлениями от игры в России. Хорватский полузащитник, арендованный из «Эвертона», дебютировал за армейцев в матче 4-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (3:0).

    – У вас уже сложилось впечатление об уровне российского чемпионата?

    – На мой взгляд, он очень приличный. Сложно сравнивать с английской Премьер-лигой, но точно значительно выше хорватского первенства, где я ранее выступал. Очень много борьбы, стыков, минимум пространства и времени для принятия решений. А еще я хочу особо отметить наш домашний стадион. Он великолепен! Классная обстановка, отличная поддержка, болельщики гонят команду вперед. Настоящая футбольная атмосфера!

    Источник: Бобсоккер

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    22.08.2018 13:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 августа 2018, 16:18

      обычно у нас много матчей вала катают, вот в прошлом году неплохая концовка была, когда до последних двух туров больше пол таблицы команд могло в ФНЛ или в стыки на вылет попасть, рубились в концовке прилично.
      Пусть конечно уровня игроков не хватает, но когда есть желание у игроков, глаза горят, то и футбол по другому смотрится.

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